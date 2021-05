Wie die Crowd vom Ferienwohnungs-Boom in der Schweiz profitiert

Eigenthal – Schweizer Ferienimmobilien stehen aktuell hoch im Kurs, wie etwa UBS kürzlich analysiert hat. Steigende Preise treffen auf ein knappes Angebot – der Traum vom Zweitwohnsitz in den Schweizer Bergen geht nur für manche in Erfüllung. Doch der Boom bietet Investment-Chancen für die breite Bevölkerung. Mittels Crowdlending kann auf der Plattform dagobertinvest bereits ab 250 EUR (entspricht etwa 270 CHF) investiert werden.

Jüngstes Beispiel: Die Stalder-Gruppe aus Luzern errichtet im Eigenthal, am Fusse des Pilatus, 18 hochwertige Ferienwohnungen. Eine nun gestartete Crowdfunding-Kampagne soll den Bau mitfinanzieren. Dafür wird Anlegern ein attraktiver Zinssatz von 7,75 Prozent p.a. in Aussicht gestellt.

Es muss nicht mehr Südfrankreich oder Mallorca sein – gerade in Zeiten von Corona entdecken viele Schweizer die Vorzüge der Heimat wieder für sich. Das schlägt sich auch in der steigenden Nachfrage nach Ferienimmobilien nieder. Im Naherholungs- und Naturschutzgebiet Eigenthal im Kanton Luzern errichtet die Stalder-Gruppe aktuell 18 neue Ferienwohnungen zwischen 54 und 118 Quadratmetern. Baubeginn war im Juni 2020, die Fertigstellung ist für August 2022 geplant. Noch im Dezember dieses Jahres soll der Rohbau abgeschlossen sein. Was die Finanzierung der Baukosten betrifft, so setzt die Stalder Generalunternehmungen GmbH für einen Teil auch auf die Crowd.

Crowdlending beschleunigt den Baufortschritt

„Wir stehen heute in der Schweiz vor der grossen Herausforderung, dass wir, einfach gesagt, 50 Prozent Eigenkapital und 50 Prozent verkaufte Wohnungen brauchen, bis wir gemäss den Bankauflagen mit dem Bau anfangen können. Das hindert uns, die Projekte schnell umzusetzen. Und das Sprichwort ,Zeit ist Geld‘ passt sicher bestens zur Baubranche“, bringt Daniel Stalder, Geschäftsinhaber der Stalder-Gruppe, aktuelle Finanzierungshürden für Schweizer Bauträger auf den Punkt. Nicht zuletzt deshalb startet er eine Crowdlending-Kampagne bei der auf Immobilienprojekte spezialisierten Plattform dagobertinvest. Bis zu 900’000 EUR (988’450 CHF) sollen in den kommenden Wochen fliessen, die Projektlaufzeit beträgt 24 Monate. Für ihre Investments mittels qualifiziertem Nachrangdarlehen wird den Privatanlegern ein attraktiver Zinssatz von 7,75 Prozent p.a. in Aussicht gestellt. Eine gute Nachricht für potenzielle Investoren ist, dass bereits jetzt die Hälfte der Einheiten verwertet ist. Die Rück- und Zinszahlung erfolgt am Ende der Projektlaufzeit.

Auch mit kleinen Investments profitieren

dagobertinvest zählt zu den führenden Anbietern im deutschsprachigen Raum. Eine Besonderheit ist, dass Anleger bereits sehr niederschwellig ab 250 EUR (270 CHF) in Immobilienprojekte investieren können. „Damit ermöglichen wir es im Prinzip jedem, am Boom des Wohnimmobilien-Segments teilzuhaben und bieten im Marktvergleich überdurchschnittlich hohe Zinsen und kurze Laufzeiten“, erklärt Markus Dvorak, Head of Real Estate und Co-Owner von dagobertinvest. Für die Anleger fallen keinerlei Kosten oder Gebühren an, auch nicht durch die Tatsache, dass das Investment in Euro erfolgt.

Fokus auf Entwicklungsimmobilien

Das Projekt im Eigenthal ist die zweite Kampagne eines Schweizer Bauträgers, die dagobertinvest umsetzt. Im Februar wurden 500’000 EUR für die Errichtung einer Ferienwohnanlage in Churwalden im Kanton Graubünden eingesammelt. In Summe hat die Plattform bereits 75 Millionen Euro Crowdkapital im Rahmen von 184 Projekten an Bauträger und Immobilienentwickler vermittelt. „Als erste in der Schweiz aktive Plattform fokussieren wir uns auf Entwicklungsimmobilien und bieten auch die Finanzierung kleinerer Volumina mittels Crowdlending an“, sagt Dvorak, der dagobertinvest langfristig als verlässlichen Partner mittelständischer Bauträger in der Schweiz etablieren möchte. Daher will die in Wien gegründete Plattform ihre Präsenz und Geschäftstätigkeit in der Schweiz künftig intensivieren.

Unter diesem Link geht es zum aktuellen Schweizer Projekt bei dagobertinvest, der Errichtung von 18 Ferienwohnungen im Eigenthal im Kanton Luzern durch die Stalder Generalunternehmungen GmbH. (dagobertinvest/mc/hfu)