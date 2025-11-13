Wonderful AI eröffnet Standort in Zürich — 100 Millionen US-Dollar Series-A-Finanzierungsrunde

Amsterdam – Wonderful, das Unternehmen hinter einer Plattform für Unternehmens-KI-Agenten, gab eine Series-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 100 Millionen US-Dollar bekannt. Die Runde wurde von Index Ventures (1996 in Genf gegründet) angeführt, mit Beteiligung von Insight Partners und IVP sowie den bestehenden Investoren Bessemer und Vine Ventures.

Wonderful baut aktuell seinen Schweizer Standort in Zürich auf, unter anderem wegen des mehrsprachigen Umfelds und der guten Geschäftskultur. Das Unternehmen will in der grössten Schweizer Stadt weitere Mitarbeitende rekrutieren.

Wonderful kombiniert eine leistungsstarke KI-Plattform mit erstklassiger lokaler Implementierung, um KI-Agenten in Unternehmensqualität für Kundeninteraktionen über Voice-Nachrichten, Chat und E-Mail in jedem Markt und jeder Sprache bereitzustellen. Nur vier Monate nach der Bekanntgabe einer Seed-Finanzierung in Höhe von 34 Millionen US-Dollar zeigt die neue Finanzierungsrunde den Erfolg von Wonderfuls Ansatz, KI-Agenten im grossen Massstab in kundenorientierten Unternehmen einzuführen.

Wonderfuls Agenten passen sich lokalen Gegebenheiten und Sprachen an – inklusive Schweizerdeutsch

«Das Potenzial von KI-Agenten ist offensichtlich – aber es in der Praxis und vor allem in der Produktion umzusetzen, ist eine enorme Herausforderung», sagte Bar Winkler, CEO und Mitbegründer von Wonderful. «Dazu muss erstklassige Technologie mit makelloser Umsetzung beim Kunden vor Ort kombiniert werden. Genau das ist unser Ansatz bei Wonderful – und das gilt auch für die Schweiz. Wir investieren gezielt in ein starkes lokales Team, das eng mit Kunden zusammenarbeitet, um das volle Potenzial agentischer KI in unterschiedlichsten Anwendungsfällen zu erschliessen.»

Wonderful wurde Anfang 2025 gegründet und wächst in rasantem Tempo. Das Unternehmen verzeichnet starke Nachfrage, expandiert in neue Märkte und ermöglicht es Unternehmen, Wonderful in immer neue Anwendungsfälle zu integrieren. Seit der letzten Finanzierungsrunde hat Wonderful seine KI-Plattform in weitere Länder ausgerollt – darunter die Schweiz, wo die KI-Agenten gleichermassen natürliche Antworten auf Schweizerdeutsch, Französisch und Italienisch liefern, mit Präzision und kulturellem Feingefühl und dabei lokale Vorschriften und Datenschutzbestimmungen berücksichtigen.

«Der Start in der Schweiz ist ein grosser Schritt, um unternehmensreife KI in einen Markt zu bringen, der technologische Präzision und sprachliche Vielseitigkeit verlangt», sagt Roi Tavor, Chief Commercial Officer bei Wonderful. «Er zeigt unser Engagement, Technologie zu entwickeln, die sich an lokale Sprachen, Vorschriften und Geschäftsrealitäten anpasst – damit Schweizer Unternehmen erstklassigen Service in grossem Massstab bieten können.»

Lösungsquote von über 80 Prozent

Die von Wonderfuls Plattform betriebenen KI-Agenten sind vollständig in interne Systeme integriert und bearbeiten bereits zigtausende komplexe Interaktionen täglich – von der Lösung von Differenzen bei Rechnungen über Kontoaktualisierungen und Fehlerdiagnosen bis hin zur Terminvereinbarung. Mit Lösungsquoten von über 80 Prozent werden die meisten Anfragen ohne menschliches Eingreifen erfolgreich gelöst.

Hannah Seal, Partnerin bei Index Ventures, kommentierte: «Wonderful hat es geschafft, in weniger als einem Jahr vom Konzept zur globalen Skalierung zu gelangen – das ist in jeder Hinsicht aussergewöhnlich. Das Unternehmen beweist, dass Unternehmen nicht einfach nur KI-Agenten wollen, sondern solche, die in jedem Markt und in jeder Sprache funktionieren. Diese Klarheit im Fokus, gepaart mit exzellenter Umsetzung, erklärt, warum Wonderful so schnell durchstartet.»

Während sich Wonderfuls erste Implementierungen auf den Kundensupport konzentrierten, breitet sich die Nutzung nun rasch auf neue Bereiche aus. Unternehmen experimentieren mit Anwendungen wie Mitarbeiterschulung, Vertriebsunterstützung, Regelkonformität, interner IT-Support und Onboarding. Dank des flexiblen Ansatzes – tiefe Integration in Unternehmenssysteme und landesspezifische Anpassungen mit dedizierten Implementierungsteams vor Ort – können Kunden die Agenten mit minimalem Aufwand auf angrenzende Funktionen ausweiten. (Wonderful/mc/hfu)