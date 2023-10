Zinsanstieg beflügelt Renditen von Banken weltweit

Frankfurt/Zürich – Dank der deutlich gestiegenen Zinsen können die Banken weltweit im laufenden Jahr ihre Profitabilität weiter steigern. Der Unternehmensberater McKinsey geht in einer am Mittwoch veröffentlichten Analyse für 2023 von einem Anstieg der durchschnittlichen Eigenkapitalrendite der Finanzbranche auf 13 Prozent nach 12 Prozent im Jahr davor aus.

Die letzten 18 Monate stellten für die Finanzbranche das wohl beste Zeitfenster seit 2007 dar, schreibt McKinsey. Noch im Jahr 2010 habe die durchschnittliche Eigenkapitalrendite nur bei 9 Prozent gelegen. Die Kennzahl setzt den Gewinn ins Verhältnis zum eingesetzten Eigenkapital und zeigt somit, wie effizient Unternehmen dieses Geld eingesetzt haben.

Insgesamt geht McKinsey für 2023 von einem Gewinn für den gesamten Sektor von rund 1,4 Billionen US-Dollar aus, was eine Verdoppelung seit 2017 darstelle. Die durchschnittliche Kernkapitalquote der Geldhäuser habe mit einem Wert von 13,8 Prozent ein Zehn-Jahres-Hoch erreicht. Für die globalen Zahlen hat McKinsey Daten der 1000 weltweit grössten Banken ausgewertet.

Schweizer Branche unter dem Mittel

Die Schweizer Branche habe allerdings durch vergleichsweise niedrigere Zinsen nur teilweise von dieser Entwicklung profitieren können, heisst es in der Mitteilung. Insgesamt sehe man die durchschnittliche Eigenkapitalrendite in der Schweiz für 2023 auch aufgrund von Sondereffekten stark unter dem weltweiten Mittel, wird Christian Zahn, Leiter «Swiss Banking & Insurance Practice» bei McKinsey, in der Mitteilung zitiert.

Aufgrund struktureller Unterschiede weise der Schweizer Finanzplatz allerdings im Vergleich zu vielen anderen europäischen Märkten höhere Margen auf. Das Land profitiere insbesondere auch von der fortgesetzten Stärke als grösstes Offshore-Buchungszentrum im Private Banking mit einem Gesamtvolumen von 2930 Milliarden US-Dollar veranlagten Vermögen und einer fortgesetzten Wachstumsquote von 3 Prozent im Zeitraum 2018 – 2022.

Als Chance für die Branche wertet McKinsey die «grüne Transformation» der Wirtschaft, die signifikante Investitionen benötige. Für die Schweiz schätzt das Beratungsunternehmen das damit verbundene Finanzierungsvolumen in Bereichen wie Transport, Gebäuden und Energiebereitstellung auf 700 bis 800 Milliarden Franken bis 2050. der nachhaltige Wandel der Wirtschaft könne nur gelingen, wenn Banken dafür die Finanzierung und Finanzinfrastruktur bereitstellen könnten, heisst es. (awp/mc/pg)