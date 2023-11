Zurich betritt indischen Markt über 51%-Beteiligung an Kotak Mahindra

Zürich – Die Zurich Versicherungsgruppe steigt in den indischen Schadenversicherungsmarkt ein. Hierfür beteiligt sich der Versicherer an der indischen Kotak Mahindra General Insurance, wie die Gruppe am Donnerstag mitteilte.

Im Rahmen der strategischen Partnerschaft erwirbt die Zurich Insurance Group für 488 Millionen US-Dollar 51 Prozent an der Kotak Mahindra Bank Limited (Kotak Mahindra Bank), Indiens drittgrösster Privatbank nach Marktkapitalisierung.

Der Betrag soll durch eine Kombination aus neuem Wachstumskapital und Aktienkauf bezahlt werden. Die Transaktion unterliege der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden und der üblichen Abschlussanpassungen.

Darüber hinaus beabsichtigt der Versicherer den Angaben zufolge, mit der Zeit eine zusätzliche Beteiligung von bis zu 19 Prozent zu erwerben. Diese Transaktion werde voraussichtlich die grösste Investition einer ausländischen Versicherungsgesellschaft im indischen Versicherungsmarkt darstellen seit den im Jahr 2021 in Kraft getretenen regulatorischen Änderungen, die ausländische Mehrheitsinvestitionen erlauben.

Wie es in der Mitteilung weiter heisst, wird Indien bis 2030 voraussichtlich zur drittgrössten Volkswirtschaft der Welt aufsteigen und bietet erhebliches Potenzial für die Entwicklung von Versicherungslösungen. (awp/mc/ps)