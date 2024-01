Zurich Invest AG: Sandra Cafazzo neue Leiterin des institutionellen Geschäfts

Zürich – Sandra Cafazzo hat bei Zurich Invest AG mit Wirkung per 1. Januar 2024 die Leitung des institutionellen Geschäfts übernommen. Sie ist damit für die strategische Ausrichtung des institutionellen Geschäfts verantwortlich und wird neues Geschäftsleitungsmitglied. «Aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung im institutionellen Geschäft kennt Sandra Cafazzo die Gegebenheiten und die aktuellen Herausforderungen sehr gut. Ich bin überzeugt, dass wir mit ihr die richtige Person gefunden haben», sagt CEO Tom Osterwalder.

Sandra Cafazzo bringt mehrjährige Erfahrung in den Bereichen Vertrieb, Business Development und im Management von Kundenbeziehungen mit. «Sie wird dem Geschäft frische Denkanstösse geben und mit ihrem Unternehmergeist den Bereich Institutional Business weiterentwickeln, sowie gleichzeitig die Marktposition stärken und die Kontinuität für unsere Kundinnen und Kunden sicherstellen.», sagt CEO Tom Osterwalder weiter.

Vor ihrem Eintritt bei Zurich Invest AG war sie Head of Sales & Marketing Switzerland bei Robeco Switzerland Ltd. Davor war sie in verschiedenen Funktionen bei PIMCO, Merrill Lynch, Wellington und UBS tätig. Sie hält einen Abschluss in Betriebsökonomie der Hochschule für Wirtschaft Zürich, absolvierte erfolgreich das MBA der London Business School und ist CFA-Charterholder. Darüber hinaus ist Sandra Cafazzo Vorstandsvorsitzende der CFA Society Switzerland. (Zurich/mc/ps)