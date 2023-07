Zurich: Kapitalerhöhung für «ZAST Immobilien Wohnen Schweiz» erfolgreich abgeschlossen

Zürich – Die Zürich Anlagestiftung hat erfolgreich eine Kapitalerhöhung im Umfang von 200 Millionen Schweizer Franken für die Anlagegruppe «Immobilien Wohnen Schweiz» durchgeführt.

Die Zürich Anlagestiftung (ZAST) konnte für die Anlagegruppe «Immobilien Wohnen Schweiz» in einem aktuell herausfordernden Marktumfeld erfolgreich Kapital für die Erweiterung ihres Immobilienportfolios aufnehmen. Bestehende Anleger wie auch Neukunden haben das angestrebte Volumen von 200 Millionen Schweizer Franken klar überzeichnet. Den Emissionserlös verwendet die ZAST für den Erwerb von vier hochwertigen Liegenschaften an den Top-Standorten Basel, Genf, Luzern und Zürich. Damit führt die ZAST ihre nachhaltige Wachstumsstrategie der Anlagegruppe fort.

Vier attraktive Bestandsliegenschaften

Die Liegenschaft in Luzerns Altstadt am Schwanenplatz mit Seesicht und modernster Gebäudetechnik bietet eine exzellente Standortqualität für verschiedene Nutzungen, darunter Mietwohnungen, Büros und Verkaufsflächen. Die ebenfalls gemischtgenutzte Liegenschaft am Rümelinsplatz in der Basler Altstadt – bekannt als «Haus zum Stern» – befindet sich ebenso an zentraler Lage mit erstklassiger Erschliessung. Bei der dritten Immobilie handelt es sich um eine Wohnliegenschaft in Genf, die hervorragende Wohnlagequalität bietet. Sie befindet sich in unmittelbarer Nähe zum UNO-Quartier, auch dank der guten Verkehrsanbindung ist sie für Mieter sehr attraktiv.

Neubauprojekt in Zürich

Die vierte Liegenschaft befindet sich noch in Planung: Das Wohnbauprojekt im bekannten Quartier Höngg in Zürich wird durch seine optimal erschlossene Lage in einem sehr beliebten Wohnquartier bestechen. Überdies wird sie über eine ideale Verkehrsanbindung und Infrastruktur verfügen sowie über ein Naherholungsgebiet in Gehdistanz. Das Neubauprojekt wurde nach den höchsten Nachhaltigkeitsstandards entwickelt und der Baustart ist für Anfang 2024 geplant.

Die Anlagegruppe «Immobilien Wohnen Schweiz» investiert in Wohnliegenschaften in der ganzen Schweiz und verwaltet Immobilien dieser Anlagegruppe im Wert von über drei Milliarden Schweizer Franken. Die Immobilien befinden sich an begehrten Wohnlagen und das Portfolio ist sowohl in Bezug auf Grösse, Altersstruktur als auch geographischer Verteilung diversifiziert. (Zurich/mc/hfu)