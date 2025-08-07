Zurich schreibt trotz Waldbränden mehr Gewinn

Zürich – Die Zurich-Gruppe hat im ersten Halbjahr 2025 die Ergebnisse leicht gesteigert. Wachstum im Nichtleben- und vor allem im Lebengeschäft sowie gute Anlageergebnisse gaben Auftrieb.

Der Gewinn stieg im Vergleich zum Vorjahr um 1 Prozent auf 3,07 Milliarden US-Dollar, wie die Zurich am Donnerstag bekannt gab. In der ersten Jahreshälfte 2024 war er bereits um gut ein Fünftel in die Höhe geklettert. Das Betriebsergebnis nahm um 6 Prozent auf 4,23 Milliarden Dollar zu, was ein Rekord zur Jahresmitte bedeutet.

Damit hat die Zurich die Vorgaben von Analysten beim Gewinn nicht ganz erreicht, beim Betriebsergebnis jedoch übertroffen. Die Analysten hatten im Vorfeld einen Gewinn von 3,16 Milliarden Dollar und einen Betriebsgewinn von 4,14 Milliarden erwartet.

Schaden-Kosten-Satz verbessert

Im Nichtlebengeschäft haben die verheerenden Kalifornien-Brände vom Januar den Abschluss mitgeprägt. Dazu rechnet die Zurich mit Kosten von rund 200 Millionen. Dennoch haben Naturkatastrophen den Schaden-Kosten-Satz mit 1,8 Prozentpunkten weniger stark belastet als im ersten Halbjahr 2024 (2,4 Punkte). Der Schaden-Kosten-Satz verbesserte sich um 1,2 Punkte auf 92,4 Prozent.

Die Zurich habe in der Schaden- und Unfallversicherung erneut profitables Wachstum verzeichnet, das durch eine vorteilhafte Preisentwicklung gestützt worden sei, wird Konzernchef Mario Greco zitiert. Und das Lebengeschäft sei auch dank der guten Nachfrage nach Vorsorgeschutzlösungen gewachsen. Im Nichtleben-Teil legten die Prämieneinnahmen um 7 Prozent zu, im Lebengeschäft gar um 12 Prozent.

An den für 2025 bis 2027 gesetzten Zielen hält die Zurich fest. In dieser Periode soll der Gewinn je Aktie jährlich im Durchschnitt um über 9 Prozent ansteigen und die Eigenkapitalrendite zum Betriebsergebnis mindestens einen Wert von 23 Prozent erreichen. In der Berichtsperiode lag die Rendite mit 26,3 Prozent nach 25,2 Prozent im Jahr davor bereits klar über dem angestrebten Ziel. (awp/mc/ps)