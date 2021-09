Zurich Schweiz wird exklusiver Versicherungspartner von Auto-Abo-Anbieter CARIFY

Zürich – Zurich Schweiz will die Zukunft der Mobilität aktiv gestalten und geht dazu als exklusiver Versicherungspartner eine Kooperation mit dem Auto-Abo-Anbieter CARIFY ein.

Der Automarkt ist in Bewegung. Längst geht es nicht mehr nur um die Frage: kaufen, mieten oder leasen? In jüngster Zeit haben Auto-Abos an Bedeutung gewonnen. Diese Option ist vor allem für jene Menschen attraktiv, die ein Fahrzeug nur für ein paar wenige Monate benötigen und deshalb keines kaufen oder leasen möchten. Mit dem Auto-Abo sind sie flexibler und die Kostenstruktur ist einfacher: Ausser dem Tanken sind sämtliche Auslagen im Abopreis enthalten, also auch jene für die Versicherung, Zulassung und den regelmässigen Service.

Zurich Schweiz ist als führende Schweizer Fahrzeugversicherung auch in diesem Segment aktiv und verstärkt dies durch die exklusive Versicherungspartnerschaft mit CARFIY. Das Zürcher Startup zählt zu den führenden Schweizer Anbietern von Auto-Abos und war Finalist für den Swiss Econonic Award 2021 in der Kategorie Dienstleistung. Der Swiss Economic Award ist der bedeutendste Jungunternehmerpreis der Schweiz.

«Es entspricht einem zunehmenden Bedürfnis, Dinge zu mieten, statt zu besitzen. Diesem Umstand tragen wir mit der Kooperation mit CARIFY noch besser Rechnung. Zudem eröffnet uns die Zusammenarbeit neue Service-Möglichkeiten», sagt Robert Gremli, Head of Brokers & Partnerships Brokers & Partnerships Zurich Schweiz und gratuliert CARIFY zur Nomination zum Swiss Economic Award 2021: «Die Auszeichnung ist Beleg dafür, welch gute Arbeit CARIFY leistet.» (Zurich/mc)

CARIFY

Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG