Zurich treibt im ersten Halbjahr die Ergebnisse weiter in die Höhe

Zürich – Die Zurich-Gruppe hat in der ersten Jahreshälfte 2026 mehr Geld verdient und die Ergebnisse deutlich gesteigert. Dabei gelang es dem Konzern, in der Unfall- und Schadensversicherung (P&C) weiter profitabel zu wachsen. Aber auch im Lebengeschäft kann die Zurich punkten.

Der Betriebsgewinn (Business Operating Profit – BOP) der Zurich kletterte in den Monaten Januar bis Juni um 13 Prozent auf 4,77 Milliarden US-Dollar, wie der Versicherungskonzern am Donnerstag mitteilte. Damit wurde die im Vorjahr gesetzte Rekordmarke geknackt.

Unter dem Strich stieg der Reingewinn um 14 Prozent auf 3,49 Milliarden Dollar. Damit übertraf die Zurich die Vorgaben der Analysten klar, die im Vorfeld im Durchschnitt (AWP-Konsens) 3,43 Milliarden erwartet hatten. Zum BOP lagen die Schätzungen bei 4,61 Milliarden.

Lukratives P&C-Geschäft

Seit Jahren Erfolgsgarant ist die Sparte P&C. Da legten die Prämieneinnahmen weiter zu, und zwar um 10 Prozent auf 29,9 Milliarden Dollar. Der Schaden-Kosten-Satz als Mass für die operative Profitabilität hat sich gegenüber dem guten Vorjahreswert nur leicht um 0,3 Punkte auf 92,7 Prozent verschlechtert. Grössere Katastrophenereignisse blieben aus.

Der Betriebsgewinn BOP nahm im P&C-Geschäft um 16 Prozent auf 2,81 Milliarden Dollar zu. Vor allem aber auch in der Lebensversicherung (+23 Prozent auf 1,27 Milliarden) und im Geschäft mit dem US-Partner Farmers (+2 Prozent auf 1,18 Milliarden) rückte der BOP vor.

Weiterhin auf Zielkurs

Die Zurich sieht sich weiterhin auf gutem Weg, die in dem bis 2027 laufenden Dreijahresprogramm gesetzten Ziele zu übertreffen. Mit einer Eigenkapitalrendite von 25,1 Prozent im ersten Halbjahr 2026 liegt der Konzern bereits über der Vorgabe von «mindestens 23 Prozent». Für das Lebengeschäft wurde die BOP-Prognose mit einem Wachstum von 10 Prozent leicht angehoben.

Den nächsten Wachstumsschritt vollzieht die Zurich in der Spezialversicherung, wo für knapp 11 Milliarden Dollar der britische Anbieter Beazley zugekauft wurde. Die Übernahme soll noch in diesem Jahr vollzogen werden. (awp/mc/ps)