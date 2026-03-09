Zurich übernimmt irisches Schaden- und Unfallgeschäft von Generali

Zürich – Die Zurich kauft der italienischen Generali das Schaden- und Unfallgeschäft (P&C) in Irland und Nordirland ab. Das teilten die beiden Versicherungskonzerne am Montag mit. Die Zurich bezahlt dafür 337 Millionen Euro in bar an Generali, vorbehaltlich bestimmter Anpassungen bis zum definitiven Abschluss der Transaktion.

Das irische und nordirische Nichtlebensgeschäft von Generali unter der Marke RedClick, das die Italiener von ihrer spanischen Tochter aus betreiben, wechselt laut den Angaben bis Ende 2026 oder Anfang 2027 zur Zurich. Noch fehlten die dafür notwendigen behördlichen Genehmigungen, so die Mitteilungen weiter.

Die Übernahme stehe im Einklang mit der eingeschlagenen Strategie im Retail-Geschäft mit Privat- und KMU-Kunden in der Region EMEA (Europa, Mittler Osten und Afrika), so die Zurich. Man werde im Leben- und Nichtlebengeschäft in Irland damit in die Top-3 vorstossen. Die Mitarbeitenden von RedClick würden Teil des Irland-Geschäfts der Zurich, heisst es weiter.

Generali wiederum begründet den Verkauf mit der Konzentration auf jene Kernmärkte, in denen man bereits eine führende Position innehabe. Aus dem Verkauf werde für Generali ein Buchgewinn resultieren, der sich positiv auf die Ergebnisse auswirke. (awp/mc/pg)