Zurich: ZIF Immobilien Direkt Schweiz – Kotierung an der SIX Swiss Exchange geplant

Zürich – Die Zurich Invest AG plant, den Immobilienfonds ZIF Immobilien Direkt Schweiz im November 2023 an die Börse zu bringen.

Die Zurich Invest AG (ZIAG) plant die Kotierung des ZIF Immobilien Direkt Schweiz an der SIX Swiss Exchange im November 2023 in Abhängigkeit von den Marktbedingungen. Die Fondsleitung wird über die Genehmigung des Kotierungsgesuchs zu einem späteren Zeitpunkt informieren. Bis zur Kotierung können ausschliesslich qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3, 3bis und 3ter des Bundesgesetztes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) in den Fonds investieren. Ab dem Datum der Kotierung steht der Fonds allen Anlegern offen. Mit der SIX Kotierung wird der Fonds voraussichtlich auch in die Indizes «SXI Real Estate Broad» sowie «SXI Real Estate Funds Broad» aufgenommen.

Fondsporträt

Der Fonds investiert vorwiegend in bestehende Immobilienwerte in der ganzen Schweiz und verfügt bezüglich Region, Lage und Alter über eine breite Diversifikation. Die Liegenschaften im Portfolio befinden sich zum grössten Teil in Schweizer Grossstädten oder deren Agglomerationen. Der Fokus des Fonds hinsichtlich Nutzung liegt mit über 80% auf der Wohnnutzung. (Zurich/mc/ps)

