Zuwachs in der Geschäftsleitung von FlowBank

Genf – FlowBank erweitert die Geschäftsleitung um drei neue Mitglieder. Mit diesem Schritt will die Online-Bank die Geschäftsentwicklung vorantreiben und die eigene Positionierung auf dem Schweizer Markt stärken.

Adrien Cohen ist neuer Chief Operating Officer der innovativen Online-Bank. Er ist seit den Anfängen von FlowBank dabei und war zuletzt als Head of Trading tätig. Insgesamt verfügt er über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Trading-Branche und arbeitet seit 2016 an der Seite von Charles Henri Sabet, über drei Jahre davon bei LCG. Darüber hinaus hatte er verschiedene Positionen als Trader und Dealer bei ETX Capital und IG Markets inne.

Caroline Puder-Lévy verstärkt die Geschäftsleitung als Chief Marketing Officer. Sie kam im September 2020 als Head of Communications zu FlowBank und wurde kurz darauf zur Head of Marketing befördert. Ihre mehr als 16 Jahre Marketingerfahrung sammelte sie hauptsächlich in der Uhrenindustrie, wo sie verschiedene Führungspositionen innehatte.

Sergio Peña ist der neue Global Head of Sales and Customer Services von FlowBank. Er verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der Betreuung von privaten, vermögenden und institutionellen Kunden. Bevor er zu FlowBank stiess, war er Head of Private Sales bei der Synthesis Bank und Head of Institutional Sales bei der Saxo Bank.

«Es freut mich und meine beiden bisherigen Geschäftsleitungsmitglieder sehr, dass Adrien, Caroline und Sergio zu uns stossen. Sie alle verfügen über herausragendes Fachwissen in ihren jeweiligen Bereichen und werden damit entscheidend zur Weiterentwicklung von FlowBank beitragen. Zusammen werden wir ein noch besseres Trading- und Anlageerlebnis schaffen», kommentiert Charles Henri Sabet, Gründer und CEO von FlowBank.

Neben Adrien Cohen, Caroline Puder-Lévy und Sergio Peña besteht die Geschäftsleitung von FlowBank aus drei weiteren erfahrenen Mitgliedern: Charles Henri Sabet, der die Online-Bank gegründet hat, fungiert als Chief Executive Officer, Sergio Verdial ist Chief Compliance and Risk Officer und Esty Dwek stiess 2021 als Chief Investment Officer zu FlowBank. (FlowBank/mc)