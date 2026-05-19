Stiftung Stavros S. Niarchos gewährt neue Projektbeiträge

Chur – Der Stiftungsrat der Stiftung Stavros S. Niarchos hat auch in diesem Jahr Beitragsgesuche für Projekte aus den Bereichen Kultur, Wissenschaft und Soziales behandelt. Über 100 Projekte werden mit einem finanziellen Beitrag unterstützt.

Die im Jahr 2000 errichtete Stiftung bezweckt die finanzielle Unterstützung von kulturellen, wissenschaftlichen und sozialen Projekten im Kanton Graubünden sowie von Bündner Institutionen und Personen, die auf diesen Gebieten tätig sind. Der Stiftungsrat setzt sich zusammen aus Philip S. Niarchos (Präsident), Spyros N. Niarchos, Christoph Klemm (Rechtsanwalt), Claus Zellner (Rechtsanwalt), Regierungspräsident Martin Bühler und Ursin Widmer, Leiter des Amts für Kultur.

Auch in diesem Jahr wurden wiederum zahlreiche interessante und innovative Projekte aus allen Regionen des Kantons eingereicht. Dank dem grossen Engagement der Familie Niarchos konnten von den insgesamt 224 Gesuchen 103 Projekte mit einem finanziellen Beitrag unterstützt werden. Die Stiftung Stavros S. Niarchos ist für den Kanton Graubünden überaus wertvoll, da mit ihrer Hilfe vielfältige Projekte im ganzen Kanton gefördert werden können. (GR/mc/hfu)

Stiftung Stavros S. Niarchos