Innovation braucht Neugier, Mut und Raum für Fehler

Was treibt Innovation wirklich an? Für Professor Josef Walker, Leiter des Departementes Entrepreneurial Management an der Fachhochschule Graubünden (FHGR), ist sie kein Geistesblitz, sondern das Ergebnis von Neugier, Mut und Lernbereitschaft. Innovation entsteht, wenn Menschen Freiräume erhalten, Routinen hinterfragen und Fehler zulassen. Dieses Verständnis von Innovation prägt nicht nur seine Forschung, sondern auch die Lehre an der FHGR.

Auf Initiative der Graubündner Kantonalbank (GKB) entwickelte die Fachhochschule Weiterbildungen, die zeigen, wie unternehmerisches Denken, digitale Kompetenz und Offenheit zusammenkommen, um Neues möglich zu machen.

Mehr im Gespräch mit Professor Josef Walker.

Das Interview ist Teil der aktuellen Ausgabe des dreimal jährlich erscheinenden GKB Magazins «HORIZONTE». Weitere Themen sind:

Graubündens Baupioniere:

Seit Generationen ist Zindel United ein fester Bestandteil des Baugeschehens in Graubünden. Was einst als kleiner Maurerbetrieb begann, hat sich zu einem Impulsgeber entwickelt, der weit über die Kantonsgrenzen hinausstrahlt.

Zum Beitrag.

Neue Ideen für inspirierende Gästeerlebnisse:

Nachhaltigkeit zählt heute zu den wichtigsten Innovationstreibern – auch im Gastgewerbe. Mit dem «La Fontana: Sustainable Innovation Lab» hat die EHL Hotelfachschule Passugg ein Projekt lanciert, das Forschung, Entwicklung und Nachhaltigkeit verbindet, um die Zukunft der Alpen aktiv mitzugestalten.

Heimatliebe im Portfolio:

Schweizer Unternehmen stehen für Stabilität, Innovation und Qualität. Das macht hiesige Firmen zu einem beliebten Portfoliobestandteil – sowohl bei privaten Anlegerinnen als auch bei Vermögensverwaltern. Lohnt es sich denn überhaupt, in die Ferne zu schweifen?

Mehr zum Thema.

Geht der AHV wegen der 13. AHV-Rente bald das Geld aus?

Im März 2024 hat die Schweizer Stimmbevölkerung Ja gesagt zur 13. AHV-Rente. Das koste nur 80 Rappen pro Tag, sagte der Schweizerische Gewerkschaftsbund damals. Doch stimmt das wirklich? Und wie sehen die mittelfristigen AHV-Finanzprognosen aus?

Einordnung von Geldökonom und Wirtschaftsjournalist Fabio Canetg.

Wirtschaftliches Gesamtbild weiterhin robust:

Das globale Wirtschaftsumfeld ist weiterhin robust – mit gewissen Risiken. Nachdem Zinshoffnungen die Aktienmärkte in den vergangenen Monaten angetrieben haben, stehen wieder vermehrt Konjunkturdaten im Fokus.

Einschätzung von Daniel Lüchinger, Chief Investment Officer der GKB.

Die unterschätzten Rendite-Champions

In den vergangenen 25 Jahren überflügelten Schweizer Small und Mid Caps alle Indizes in Schweizer Franken. Die Entwicklung der sogenannten «Hidden Champions» verläuft dabei oft im Schatten der grossen Blue-Chips-Unternehmen.

Interview mit Fondsmanager Peter Eggenberger.

Wie INNOZET junge Unternehmen in Graubünden stärkt:

Die Stiftung INNOZET setzt sich für die Förderung von Innovation, Wertschöpfung und Arbeitsplätzen im Kanton Graubünden ein. Im Zentrum stehen Startups und kleine Unternehmen, die sich in einer frühen Wachstumsphase befinden – damit also genau jene Firmen, die frische Ideen in die Bündner Wirtschaft tragen.

Einblicke von Marc Pittner, Stiftungsratspräsident INNOZET und Leiter Finanzierungen der GKB.

(GKB/mc/hfu)