St. Moritz: Adriano Iseppi ist neuer Gemeindepräsident

St. Moritz – Adriano Iseppi ist mit 582 Stimmen zum neuen Gemeindepräsidenten von St. Moritz gewählt worden. Im zweiten Wahlgang setzte er sich gegen Leandro Testa, Isabel Wenger und Sebastian Bahner durch.

Der zweite Wahlgang vom Sonntag, 19. Juli, hat die Entscheidung um das Gemeindepräsidium von St. Moritz gebracht. Adriano Iseppi ist zum neuen Gemeindepräsidenten gewählt worden. Der 53-Jährige ist bei SRF Sport als Langlauf-Experte tätig und dürfte daher wie sein Vorgänger Jott Jenny auch vielen Leuten ausserhalb des Bündnerlands bekannt sein. Bereits im ersten Wahlgang vom 14. Juni hatte der parteilose Kandidat mit 643 Stimmen das beste Resultat erzielt, das absolute Mehr jedoch verfehlt, weshalb ein zweiter Wahlgang notwendig wurde.

Für den zweiten Wahlgang stellten sich insgesamt vier Kandidierende zur Wahl: Adriano Iseppi, Leandro Testa, Isabel Wenger und Sebastian Bahner. Leandro Testa hatte seine Kandidatur erst nach dem ersten Wahlgang eingereicht und erreichte auf Anhieb mit 514 Stimmen das zweitbeste Resultat. Isabel Wenger erhielt 217 Stimmen, Sebastian Bahner 149 Stimmen. Mit der Wahl von Adriano Iseppi erhält St. Moritz die Nachfolge von Christian Jott Jenny, der nach zwei Amtsperioden nicht mehr zur Wiederwahl angetreten war. (Engadiner Post/mc/hfu)