Bern – Die Schweizer Gesundheitsausgaben steigen bis 2028 auf 114,5 Milliarden Franken. Grund für das durchschnittliche jährliche Wachstum von 4,2 Prozent sind vor allem mehr ambulante Behandlungen sowie der steigende Pflegebedarf, wie das KOF Institut der ETH Zürich am Donnerstag mitteilte.

Innerhalb von vier Jahren beläuft sich das Plus demnach auf 17,3 Milliarden Franken. Nach einem Zuwachs von 4,6 Prozent im Jahr 2025 schwäche sich der Anstieg bis 2028 auf 3,9 Prozent ab. Das Ausgabenwachstum bleibe damit über die gesamte Periode auf einem hohen Niveau, wie es weiter hiess.

Als wesentliche Faktoren für die höheren Kosten nennt die KOF Prognose die ambulanten Kurativbehandlungen sowie die Langzeitpflege. Medizinische und technische Neuerungen sowie veränderte Tarife verlagern Behandlungen zunehmend in den ambulanten Bereich. Gleichzeitig sorgen die Alterung der Bevölkerung und komplexere Pflegesituationen für einen höheren Bedarf.

Besonders stark wächst die Pflege zu Hause durch die Spitex. Eine wachsende Rolle spielt dabei die Entlöhnung pflegender Angehöriger. Stationäre Spitalaufenthalte verzeichnen hingegen ein langsameres Wachstum und büssen an Bedeutung ein, wie die Konjunkturforschungsstelle schrieb.

Zusätzliche Unwägbarkeiten bringe das seit 2026 geltende Tarifsystem Tardoc mit sich. Erste Daten weisen laut KOF darauf hin, dass die angestrebte Kostenneutralität bei den ambulanten ärztlichen Leistungen nicht vollständig gelang. Da Spitäler Rechnungen verzögert einreichten, fehlen derzeit abschliessende Zahlen. Falls die Kosten über vereinbarte Grenzen steigen, greifen 2028 Tarifkorrekturen, die Vergütungen für Praxen und Spitäler senken.

Verschiebung zu den Kantonen

Auf der Finanzierungsseite bringe die Einführung der einheitlichen Finanzierung von ambulanten und stationären Behandlungen (Efas) im Jahr 2028 spürbare Veränderungen. Die Ausgaben der Kantone steigen gemäss der KOF im letzten Prognosejahr um 12,2 Prozent, während die Kosten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung lediglich um 0,7 Prozent zulegen. Diese Verschiebung dämpfe zwar den Anstieg der Krankenkassenprämien, senke die gesamten Gesundheitsausgaben an sich jedoch nicht. (awp/mc/pg)