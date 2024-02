Airbus will Produktion 2024 weiter steigern – Sonderdividende geplant

Toulouse – Der weltgrösste Flugzeugbauer Airbus will seine Produktion 2024 deutlich weiter aufdrehen. Insgesamt sollen rund 800 Verkehrsmaschinen den Weg zu den Kunden finden und damit etwa 65 mehr als im Vorjahr, teilte der Dax-Konzern bei der Vorlage seiner Jahresbilanz am Donnerstag in Toulouse mit. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) soll auf 6,5 bis 7 Milliarden Euro zulegen.

Im abgelaufenen Jahr erzielte Airbus einen bereinigten operativen Gewinn von 5,8 Milliarden Euro – vier Prozent mehr als ein Jahr zuvor, aber etwas weniger als vom Vorstand angepeilt. Der Überschuss ging wegen hoher Sonderbelastungen in der Rüstungs- und Raumfahrtsparte hingegen um elf Prozent auf 3,8 Milliarden Euro zurück.

Angesichts voller Kassen will Airbus jedoch deutlich mehr Geld an die Aktionäre ausschütten: Neben einer stabilen Regeldividende von 1,80 Euro soll es eine Sonderdividende von 1 Euro je Anteilsschein geben. (awp/mc/ps)

Airbus