Alexei Nawalny erhält den Sacharow-Preis 2021 des Europäischen Parlaments

Strassburg – Der russische Oppositionspolitiker und Anti-Korruptions-Aktivist Alexej Nawalny erhält den Sacharow-Preis für geistige Freiheit 2021 des Europäischen Parlaments.

Der Präsident des Europäischen Parlaments David Sassoli erklärte: „Das Europäische Parlament hat Alexei Nawalny zum Träger des diesjährigen Sacharow-Preises gewählt. Er hat sich konsequent die Korruption des Regimes von Wladimir Putin angeprangert. Durch seine Accounts in den sozialen Medien und seine politischen Kampagnen hat Nawalny dazu beigetragen, Missstände aufzudecken und Millionen von Menschen in ganz Russland zu mobilisieren. Dafür wurde er vergiftet und ins Gefängnis geworfen.»

„Mit der Verleihung des Sacharow-Preises an Alexei Nawalny würdigen wir seine grosse persönliche Tapferkeit und bekräftigen die uneingeschränkte Unterstützung des Europäischen Parlaments für seine sofortige Freilassung», fügte er hinzu.

Kampf gegen Korruption in Russland

Alexei Nawalny ist ein russischer Oppositionspolitiker, Anti-Korruptions-Aktivist und wichtiger politischer Gegner des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Er erlangte internationale Bekanntheit, weil er Demonstrationen gegen Präsident Putin und seine Regierung organisierte, für das Amt kandidierte und sich für Reformen zur Korruptionsbekämpfung einsetzte. Im August 2020 wurde Nawalny vergiftet und erholte sich monatelang in Berlin. Bei seiner Rückkehr nach Moskau im Januar 2021 wurde er verhaftet. Derzeit verbüsst er eine dreieinhalbjährige Haftstrafe, von der noch mehr als zwei Jahre übrig sind. Nawalny, der jetzt in einer Hochsicherheitskolonie inhaftiert ist, trat Ende März 2021 in einen langen Hungerstreik, um gegen seinen mangelnden Zugang zu medizinischer Versorgung zu protestieren. Im Juni 2021 verbot ein russisches Gericht die Regionalbüros von Alexei Nawalny und seine Antikorruptionsstiftung, die beide von den russischen Behörden als extremistisch und unerwünscht eingestuft werden. (mc/pg)

Der Sacharow-Preis für geistige Freiheit wird jedes Jahr vom Europäischen Parlament verliehen. Er wurde 1988 ins Leben gerufen, um Personen und Organisationen zu ehren, die sich für Menschenrechte und Grundfreiheiten einsetzen. Er ist nach dem sowjetischen Physiker und politischen Dissidenten Andrej Sacharow benannt und ist mit 50 000 Euro dotiert. Im vergangenen Jahr verlieh das Parlament den Preis an die demokratische Opposition von Belarus, vertreten durch den Koordinationsrat, eine Initiative mutiger Frauen und Persönlichkeiten aus Politik und Zivilgesellschaft.