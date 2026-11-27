Buenos Aires – Argentiniens Parlament hat eine von Präsident Javier Milei vorangetriebene Reform gebilligt, die der Zentralbank künftig die Vergabe von Krediten an den hoch verschuldeten Staat verbietet. Der Notenbank wird zudem untersagt, neues Geld zu drucken, um Nationalstaat, Provinzen und Kommunen weitere Ausgaben zu ermöglichen oder Schuldenlöcher zu stopfen. Der marktradikale Staatschef Milei will damit die strukturellen Ursachen der extrem hohen Inflation bekämpfen, die Argentiniens Wirtschaft und dem unter hohen Lebenshaltungskosten leidenden Volk seit Jahren zu schaffen macht.

Die Abgeordnetenkammer votierte ohne Gegenstimme – bei 99 Enthaltungen – für die Regeländerung, nachdem zuvor auch der Senat zugestimmt hatte. Zwar musste Milei einige Abstriche an seinem ursprünglich noch weitgehenderen Reformvorhaben hinnehmen, das er im Juli in einer landesweit übertragenen TV-Ansprache vorgestellt hatte. Eigentlich schwebte ihm sogar eine Abschaffung der Zentralbank vor.

Dennoch kann er das Parlamentsvotum als Erfolg für sich verbuchen, weil damit eines seiner zentralen wirtschaftspolitischen Versprechen umgesetzt wurde: die Beendigung der monetären Finanzierung des öffentlichen Sektors durch die Zentralbank. Künftig sollen sich die Währungshüter nun vorrangig um den Werterhalt des argentinischen Peso kümmern. Auch Vorschüsse ans Finanzministerium und der direkte Erwerb neu ausgegebener Staatsanleihen am Primärmarkt sind nicht mehr möglich.

Milei: Haben «91 Jahre der Plünderung» beendet

All das erreichte Milei nun ohne eigene Mehrheiten in beiden Kammern des Kongresses. Er bedankte sich bei den Abgeordneten und Senatoren, die sein Vorhaben unterstützten. Nachgeben musste er unter anderem bei der Regelung zur Abberufung der Führungsriege der Zentralbank, die nun doch nur einer Zustimmung des Senats bedarf und nicht der beider Parlamentskammern.

Durch die Reform der 1935 gegründeten Zentralbank werde «91 Jahren der Plünderung, Enteignung, Straflosigkeit und des institutionellen Verfalls ein Ende gesetzt», verkündete das Präsidialamt in einer Mitteilung. Durch die jetzige Reform seien die Grundlagen geschaffen worden, Argentinien wieder grossartig zu machen – eine deutliche Anlehnung an das Motto «Make America Great Again» von US-Präsident Donald Trump, einem Verbündeten Mileis.

Schreckgespenst der Rezession

Der Reformbeschluss folgte zwei Tage nach Bekanntwerden der neuesten Zahlen zum Wirtschaftswachstum im September, die das staatliche Statistikamt Indec vorgelegt hatte. Diese legen nahe, dass Argentinien in eine technische Rezession gerutscht ist – die dann vorliegt, wenn das Bruttoinlandsprodukt eines Landes in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen schrumpft. Im zweiten Quartal hatte es bereits einen Rückgang gegenüber dem ersten Quartal 2026 gegeben.

Offiziell festgestellt werden kann dies jedoch erst mit der Veröffentlichung der Bilanz des gesamten dritten Jahresquartals, womit für Mitte Dezember gerechnet wird. Für Milei, der sich eines spürbaren wirtschaftlichen Aufschwungs unter seiner Ägide rühmt, wäre das ein empfindlicher Rückschlag. (awp/mc/pg)