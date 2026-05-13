Bajaj Mobility steigert Umsatz im ersten Quartal klar

Mattighofen – Der Zweiradhersteller Bajaj Mobility hat im ersten Quartal 2026 operativ deutlich zugelegt und ist auf Stufe EBITDA in die Gewinnzone zurückgekehrt. Nach dem schwierigen Vorjahr mit Restrukturierung und Absatzrückgang profitierte das Unternehmen insbesondere von einer deutlichen Erholung im Motorradgeschäft.

Der Umsatz stieg um 70 Prozent auf 331,3 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Hintergrund sei insbesondere ein kräftiger Anstieg bei Absatz und Umsatz im Motorradgeschäft: Der Absatz von Januar bis März stieg um 125 Prozent auf 40’332 Einheiten. Der Umsatz im Motorradsegment legte sogar um 152 Prozent auf 272,4 Millionen Euro zu.

Auf Stufe EBITDA gelang es dem an der SIX kotierten Unternehmen aus Österreich die Rückkehr in die schwarzen Zahlen: Der EBITDA belief sich auf 5,5 Millionen Euro nach einem Minus von 55,8 Millionen im Vorjahresquartal. Beim EBIT resultierte noch immer ein Minus von 26,1 Millionen Euro nach minus 91,6 Millionen. Unter dem Strich blieb ein Verlust von 35,1 Millionen Euro, nach minus 100 Millionen im Vorjahr.

Restrukturierung und Refinanzierung laufen weiter

Nach dem massiven Einbruch im vergangenen Jahr zeigt sich damit eine erste operative Erholung. Die ehemalige Pierer Mobility hatte 2025 infolge der einer Krise bei der Motorradmarke KTM und einer Restrukturierung einen Umsatzrückgang von 46 Prozent hinnehmen müssen. Der Motorradabsatz war um 28 Prozent auf rund 210’000 Fahrzeuge gefallen.

Parallel treibt Bajaj Mobility die Restrukturierung weiter voran. Die weltweiten Lagerbestände seien im ersten Quartal erneut reduziert worden, nachdem diese bereits 2025 um rund 100’000 Motorräder abgebaut worden waren, hiess es weiter.

Zudem schloss die KTM AG im Februar eine Refinanzierung über 550 Millionen Euro mit einem internationalen Bankenkonsortium ab. Damit sei der Restrukturierungskredit der Bajaj Auto International Holdings B.V. vollständig zurückgeführt worden.

Zudem läuft der bereits angekündigte Abbau von rund 500 Stellen weiter. Die Massnahme soll bis zum dritten Quartal abgeschlossen werden. Für 2026 liegt der Fokus laut Unternehmen weiterhin auf der Umsetzung der Restrukturierung sowie auf einer nachhaltigen Verbesserung der Profitabilität. (awp/mc/pg)