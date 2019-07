Barrack Obama eröffnet die Bits & Bretzels 2019

München – Bits & Pretzels, Europas führendes Festival für Gründer, verkündet seinen diesjährigen Eröffnungsredner: Präsident Barack Obama, der 44. Präsident der Vereinigten Staaten, wird beim dreitägigen Festival in München vom 29. September bis 1. Oktober 2019 sprechen.

„Leadership bedeutet, Menschen zu inspirieren und ihnen die Fähigkeit zu geben, ihre Welt zu verändern – und es gibt niemanden auf dieser Welt, der dies so sehr verkörpert wie Präsident Barack Obama“, sagen Bits & Pretzels-Veranstalter, Andy Bruckschloegl, Dr. Bernd Storm van’s Gravesande und Felix Haas.

„Wir fühlen uns geehrt, dass Präsident Barack Obama unsere Einladung nach München angenommen hat, um seine Erfahrung und Leidenschaft mit unserer Bits & Pretzels-Community zu teilen.“

Wirtschaft wiederbelebt, Gesundheitssystem reformiert, Zukunft gestaltet

Präsident Obama wird die Konferenz am 29. September eröffnen. In einem moderierten Gespräch wird Präsident Obama seine Zeit im Amt und seine Gedanken über Führung in der Welt ansprechen. Als er am 4. November 2008 gewählt wurde, übernahm er die Präsidentschaft in einer Krise, die anders als alles war, das Amerika in den letzten Jahrzehnten gesehen hatte – eine Nation im Krieg, ein Planet in Gefahr, der Amerikanische Traum selbst bedroht vom schlimmsten ökonomischen Unglück seit der Großen Depression. Und dennoch, trotz aller politischen Hindernisse, half Obamas Führung dabei, die Wirtschaft zu retten, die amerikanische Autoindustrie wiederzubeleben, das Gesundheitssystem zu reformieren, um weitere 20 Millionen Amerikaner zu versorgen, und hat das Land auf einen strikten Kurs hin auf eine Zukunft mit sauberen Energien gebracht – all das während er die größte Initiative zur Schaffung neuer Arbeitsplätze in der amerikanischen Geschichte voran trieb.

Seit Ende der Präsidentschaft setzt Präsident Obama sein lebenslanges Ziel fort, Menschen dazu zu befähigen als Gemeinschaft die Welt zu verändern. Ein Grundsatz, der Bits & Pretzels gleichermaßen antreibt: Jedes Jahr reisen 5’000 Teilnehmer nach München, um voneinander zu lernen, zu wachsen und von den besten Rednern der Welt neue Inspiration zu schöpfen. (B&P/mc/hfu)