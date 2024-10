Bei Stellantis kommt es 2026 zu einem Chefwechsel – Finanzchefin weg

Paris – Der Autokonzern Stellantis kassierte erst kürzlich seine Gewinnerwartungen. Nun gibt es Wechsel im Management. Mittelfristig soll sich auch die Spitze verändern.

Stellantis sucht nach neuer Führung. Der Vertrag von Konzernchef Carlos Tavares läuft noch bis Anfang 2026, wie der Mutterkonzern von Autobauern wie Peugeot, Citroen, Opel, Fiat, Chrysler und Jeep in Amsterdam mitteilte. Anschliessend gehe der heute 66 Jahre alte Tavares in Rente.

Neuer Chef für Maserati und Alfa Romeo

Der Konzern sucht bereits nach einem Nachfolger. Bereits jetzt berief Stellantis Santo Ficili zum neuen Chef der italienischen Marken Maserati und Alfa Romeo. Unterdessen soll der Chef der Marke Jeep, Antonio Filosa, zusätzlich das gesamte Tagesgeschäft in Nordamerika führen. Was der bisherige Nordamerika-Chef Carlos Zarlenga künftig tut, will der Konzern noch bekannt geben.

Neuer Finanzchef

Das Unternehmen trennt sich zudem mit sofortiger Wirkung von seiner Finanzchefin Natalie Knight. Nachfolger wird Doug Ostermann.

Im September hatte Stellantis seine Gewinnerwartungen für dieses Jahr wegen Problemen im nordamerikanischen Markt und der schwachen Branchenlage zurückgeschraubt. Man geht demnach nun nur noch von einer um Sondereffekte bereinigten operativen Gewinnmarge von 5,5 bis 7,0 Prozent aus. Bisher sollte ein zweistelliger Prozentsatz übrig bleiben. (awp/mc/pg)