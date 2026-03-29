Berichte: USA bereiten mögliche Bodenoffensive im Iran vor

Washington – Das US-Militär hat Medienberichten zufolge Pläne für einen möglichen Einsatz mit Bodentruppen im Iran vorbereitet. Die potenzielle Bodenoffensive soll kombinierte Einsätze von Truppen der regulären Infanterie und Spezialeinheiten vorsehen, jedoch nicht als vollständige Invasion angelegt sein, wie die «Washington Post» unter Berufung auf US-Beamte berichtete. Für einen solchen Einsatz wären demnach mehrere Wochen eingeplant.

Ein Bodeneinsatz würde eine Eskalation in eine gefährliche neue Phase des Konfliktes bedeuten, schreibt die Zeitung. Denn US-Soldaten würden am Boden erheblich mehr Gefahren ausgesetzt als bisher, wie etwa dem Beschuss durch iranische Drohnen und Raketen, Gefechten und improvisierten Sprengsätzen. Ob US-Präsident Donald Trump vorhat, die Pläne abzusegnen, war unklar.

Nach Angaben der Quellen der «Washington Post», die anonym über die hochsensiblen Militärpläne sprachen, laufen die Vorbereitungen für eine mögliche Offensive am Boden bereits seit Wochen.

US-Aussenminister Marco Rubio sagte zuletzt, die USA könnten ihre Kriegsziele auch ohne Bodentruppen erreichen. Kategorisch ausschliessen wollte Rubio den Einsatz von Bodentruppen aber nicht.

Auch das Portal «Axios» hatte vor wenigen Tagen von Militärplänen berichtet, die für einen «finalen Schlag» zur Beendigung des Kriegs gegen den Iran neben Bombardierungen den Einsatz von Bodentruppen vorsehen. Konkreter umfassen mögliche Szenarien «Axios» zufolge die Einnahme oder Blockade von strategisch wichtigen Inseln in der Strasse von Hormus wie Charg, wo der Iran einen Grossteil seiner Erdölausfuhren abwickelt.

Auch das «Wall Street Journal» hatte berichtet, dass es sich bei den bis zu 10.000 weiteren US-Soldaten, deren Entsendung in die Golf-Region derzeit erwogen werde, um Infanteristen handeln dürfte. (awp/mc/ps)