Beschäftigung in den USA steigt deutlich stärker als erwartet

Washington – In den USA ist die Beschäftigung im Februar deutlich stärker gestiegen als erwartet. Ausserhalb der Landwirtschaft seien 379’000 Stellen hinzugekommen, teilte das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Analysten hatten lediglich mit einem Zuwachs von im Schnitt 200’000 Jobs gerechnet. Zudem sind in den beiden Vormonaten insgesamt 38’000 Stellen mehr geschaffen worden als bisher festgestellt.

In der Corona-Krise war die Beschäftigung im Frühjahr 2020 mit Rekordtempo eingebrochen. Seitdem erholt sich der Arbeitsmarkt. Nur im Dezember kam es nochmal zu einem Rückgang der Beschäftigung.

Arbeitslosigkeit sinkt überraschend

Die Arbeitslosigkeit ist derweil leicht gesunken. Die Arbeitslosenquote fiel gegenüber Januar um 0,1 Prozentpunkte auf 6,2 Prozent. Analysten hatten im Schnitt mit einer unveränderten Quote von 6,3 Prozent gerechnet. Trotz des Rückgangs liegt die Arbeitslosigkeit immer noch wesentlich höher als vor der Corona-Krise. Im Februar 2020 hatte die Quote 3,5 Prozent betragen, was faktisch als Vollbeschäftigung galt.

Löhne steigen etwas stärker

Die Lohnentwicklung hat sich im Februar etwas beschleunigt. Die durchschnittlichen Stundenlöhne seien gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent gestiegen. Im Januar hatte der Anstieg 0,1 Prozent betragen. Analysten hatten im Schnitt mit der aktuellen Entwicklung gerechnet. Gegenüber dem Vorjahresmonat stiegen die Stundenlöhne im Februar um 5,3 Prozent. (awp/mc/pg)