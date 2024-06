Biden vs. Trump: Internationales Medienecho zum ersten TV-Duell

Atlanta – So kommentieren internationale Medien das erste TV-Duell von Joe Biden und Donald Trump:

Deutschland:

Die Zeit: «Das TV-Duell gegen Donald Trump sollte für Joe Biden ein Befreiungsschlag werden, es wurde zum Desaster. Der womöglich letzte Ausweg: ein jüngerer, fitterer Kandidat.»

DER SPIEGEL: «Joe Biden wollte die TV-Debatte mit Donald Trump nutzen, um endlich in die Offensive zu kommen. Doch es wurde zum Desaster, schon werden Rufe nach seinem Rückzug laut. Trump dagegen kam als Sieger davon. Trotz aller Lügen.»

Welt: «Bereits in Minute 13 verliert US-Präsident Joe Biden den Faden. Er wirkt die 90 Minuten über fahrig und schwach. Donald Trump muss nur zuschauen und zwischendurch verbal zuschlagen. Den Demokraten bleiben sieben Wochen für einen Kurswechsel.»

Grossbritannien

BBC : «Vor dem Donnerstagabend hatten viele Amerikaner ihre Sorgen über Joe Bidens Alter und Eignung fürs Amt geäussert. Zu sagen, dass diese Debatte diese Sorgen nicht gerade zum Schweigen brachte, wäre wohl eine der grössten Untertreibungen des Jahres.»

«Guardian»: «Joe Biden, offensichtlich erkältet, murmelte sich durch die Debatte und konnte seine eigentlich elegant formulierten Sätze nicht treffsicher anbringen. Donald Trump, ein produktiver Verbreiter von Unwahrheiten, erzählte wiederholt Lügen und vermied es, auf schwierige Fragen zu antworten.»

Spanien

«El País»: «Biden scheitert in der Debatte mit Trump bei dem Versuch, die Bedenken über sein Alter zu zerstreuen. Der Ex-Präsident überhäuft den Präsidenten mit Falschinformationen und Lügen, der seinerseits durch sein Zaudern, seine Heiserkeit und seine Ausrutscher unfähig ist, in einem Duell voller persönlicher Angriffe damit fertig zu werden.»

Frankreich

«Le Monde»: «Mit heiserer Stimme, stotternd und ohne die Sätze zu beenden, gelang es Joe Biden nicht, die Bedenken wegen seines Alters (81) zu zerstreuen. Der 78-jährige Donald Trump wirkte kämpferischer. Noch nie zuvor mussten die Amerikaner zwischen Kandidaten entscheiden, die beide so alt waren.»

Kanada

CBC News: «Joe Biden klang heiser, sein Energielevel schien niedrig zu sein, und an mehreren Stellen der Debatte verlor er seinen Gedankengang. (…) Und Donald Trump macht das, was Donald Trump oft macht: Er spricht mit Selbstvertrauen, er hat Energie, aber so vieles von dem, was er heute Abend gesagt hat, ist absolut nicht sachlich korrekt.»

Mexiko

«El Universal»: «Biden stolpert, während Trump lügt und sich weigert, das Wahlergebnis zu respektieren.» (awp/mc/pg)