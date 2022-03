Blinken reist in den Nahen Osten – Thema Ukraine-Krieg

Westen arbeitet an Sanktionen – Russland verstärkt Angriffe

Die westlichen Staaten wollen Russland wegen des Kriegs in der Ukraine mit weiteren militärischen und ökonomischen Massnahmen die Grenzen aufzeigen. Die Nato-Mitglieder verständigten sich am Donnerstag auf einem Sondergipfel in Brüssel auf eine massive Aufrüstung.