BP steckt weitere Milliarden in Aktienrückkäufe – Gewinneinbruch im Quartal

London – Der britische Ölkonzern BP will trotz eines Gewinneinbruchs im Schlussquartal 2023 weitere Milliarden in Aktienrückkäufe stecken. Das Unternehmen werde im ersten Halbjahr des laufenden Jahres eigene Papiere für 3,5 Milliarden US-Dollar (3,25 Mrd Euro) erwerben, sagte Konzernchef Murray Auchincloss am Dienstag im Zuge der Vorlage von Geschäftszahlen laut Mitteilung.

Im letzten Jahresviertel 2023 verdiente der Konzern wegen Wertberichtigungen – unter anderem auf rohstoffbezogene Finanzinstrumente – 371 Millionen Dollar. Ein Jahr zuvor hatte BP noch 10,8 Milliarden Dollar ausgewiesen. Um Sondereffekte bereinigt blieb mit 2,99 Milliarden Dollar allerdings deutlich mehr Gewinn hängen als von Analysten im Durchschnitt erwartet.

2022 hatte die gesamte Branche vom Öl- und Gaspreissprung infolge des Krieges Russlands gegen die Ukraine profitiert, dieser Effekt normalisiert sich wieder. Erst jüngst hatten der US-Ölkonzern Chevron sowie der Öl- und Gasmulti Shell einen Gewinneinbruch im Schlussquartal vermeldet. (awp/mc/ps)

BP