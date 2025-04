Comcast NBCUniversal baut riesigen Themenpark in Grossbritannien

Philadelphia – Comcast NBCUniversal errichtet in Grossbritannien den ersten Universal Entertainment Resort-Komplex in Europa. Die Pläne sieht einen Themenpark mit mehreren Themenbereichen vor.

Auf einem 476 Hektar grossen Gelände werden Fahrgeschäfte und Attraktionen zu finden sein, die auf Universals Blockbuster-Franchises wie Harry Potter, Jurassic Park, Minions und Shrek basieren. Das Resort wird auch ein Hotel mit 500 Zimmern sowie einen Einzelhandels-, Gastronomie- und Unterhaltungskomplex umfassen. Der Park wird südlich von Bedford liegen und sich dem bestehenden Portfolio von Themenparks und Resorts des Unternehmens in den USA und im asiatisch-pazifischen Raum anschliessen. Das Unternehmen betreibt bereits Parks in Orlando und Los Angeles in den Vereinigten Staaten, in Osaka, Japan, auf Sentosa Island in Singapur und in Peking.

50 Milliarden Pfund für die britische Wirtschaft

Das Grundstück in Bedford, das Comcast im Jahr 2023 erworben hat, verfügt über eine bequeme und schnelle Bahnverbindung nach London und eine gute Anbindung an den Rest des Landes. Universal verspricht mit dem Themenpark eine der meistbesuchten Attraktionen Europas zu realisieren und Millionen Besucher in das Vereinigte Königreich zu bringen. Die britische Boulevardzeitung «The Sun» schreibt, der Park und dessen Bau werde der britischen Wirtschaft etwa 50 Milliarden Pfund einbringen. Während der Bauphase werden ca. 20.000 Arbeitsplätze geschaffen, und nach der Inbetriebnahme werden weitere 8000 Arbeitsplätze im Gastgewerbe und in der Kreativbranche entstehen.

In den kommenden Monaten wird der britischen Regierung ein Planungsvorschlag unterbreitet, der einen Baubeginn im Jahr 2026 vorsieht. Die Eröffnung ist für 2031 vorgesehen. (mc/pg)