Containerriese Maersk stoppt Transporte von und nach Russland

Kopenhagen / Hamburg – Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs hat die dänische Containerreederei Maersk den Grossteil der Transporte von und nach Russland gestoppt. «Da die Stabilität und Sicherheit unseres Betriebs direkt und indirekt schon durch die Sanktionen beeinflusst wird, werden neue Maersk-Buchungen über See und Land nach und von Russland vorübergehend ausgesetzt», teilte der Konzern mit Sitz in Kopenhagen am Dienstag mit.

Ausgenommen sind Lebensmittel, medizinische und humanitäre Lieferungen. Einen Buchungsstopp für die Ukraine hatte Maersk bereits am Donnerstag bekanntgegeben.

Auch die Hamburger Reederei Hapag-Llloyd hatte in der vergangenen Woche eine vorübergehende Buchungssperre für Russland und die Ukraine beschlossen. (awp/mc/ps)

