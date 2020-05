Corona-Pandemie bremst Toyota

Tokio – Der japanische Autokonzern Toyota ist im ersten Kalendarquartal durch die globale Corona-Pandemie ausgebremst worden. Wie der Konzern am Dienstag bekanntgab, sackte der Nettogewinn in den letzten drei Monaten des am 31. März beendeten Geschäftsjahres drastisch um 86,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal auf 63,1 Milliarden Yen (543 Mio Euro).

Der Umsatz verringerte sich um 8,4 Prozent auf 7,1 Billionen Yen. Bezogen auf das gesamte abgelaufene Geschäftsjahr konnte Toyota zwar unter dem Strich einen Gewinnzuwachs von 10,3 Prozent auf 2,08 Billionen Yen verbuchen. Eine Prognose für das laufende Geschäftsjahr wollte der Konzern wegen der Pandemie jedoch nicht abgeben. Der globale Absatz werde voraussichtlich um 14,9 Prozent auf 8,9 Millionen Fahrzeuge zurückgehen, hiess es weiter. (awp/mc/ps)

Toyota Motor Corporation