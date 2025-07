Deutsche Bahn will Generalsanierung bis 2036 strecken

CH-Verlauf: SMI steigt über 12’100 Punkte – Verunsicherung bleibt dennoch hoch

Der Schweizer Aktienmarkt knüpft am Donnerstagvormittag an den positiven Trend vom Vortag an und legt weiter zu. Dabei klettert der Leitindex SMI auch wieder über der Marke von 12’100 Punkten.