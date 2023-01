«Spiegel»: Deutschland schickt Leopard-2-Panzer in die Ukraine

Berlin – Nach monatelanger Debatte hat sich der deutsche Bundeskanzler Olaf Kanzler Scholz durchgerungen, Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern. Auch die Verbündeten wollen offenbar mitziehen. Aus den USA könnten Abrams-Panzer kommen. Dies berichtete das deutsche Nachrichtenmagazin «Spiegel» am Dienstagabend.

Die Entscheidung ist gefallen: Deutschland wird Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 an die Ukraine liefern. Laut «Spiegel»-Informationen «Spiegel» soll es um mindestens eine Kompanie Leopard 2A6 gehen.

Weitere Verbündete, unter anderem aus Skandinavien, wollen demnach ebenfalls Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 an die Ukraine liefern. Die Bundesregierung will die Genehmigung zur Ausfuhr solcher Panzer erteilen, die im Besitz anderer Staaten wie Polen sind.

Schicken die USA doch Abrams in die Ukraine?

Das «Wall Street Journal» hatte am Dienstagnachmittag berichtet, dass in den USA die Lieferung von Abrams-Kampfpanzern in nicht unerheblicher Zahl erwogen werde. Auch in Frankreich gibt es die Erwägung, Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern.

Der deutschen Entscheidung waren offenbar intensive Abstimmungen über mehrere Tage mit den Verbündeten insbesondere in Washington vorausgegangen. Scholz hatte stets betont, Kampfpanzer nur im Verbund mit anderen Nationen wie den USA liefern zu wollen.

Zuletzt hatte es Berichte über Verstimmungen zwischen Deutschland und der US-Administration gegeben, über die sich Scholz intern verärgert gezeigt hatte.

Die deutschen Leopard-Panzer sollen nach SPIEGEL-Informationen aus Bundeswehr-Beständen kommen. Mittel- bis langfristig könnten weitere Kampfpanzer aus Beständen der Industrie für den Einsatz hergerichtet werden.

Zuletzt erhöhten die Regierungspartner Grüne und FDP den Druck auf Scholz, der Ukraine Kampfpanzer zu liefern. Erst vor Kurzem hatte der Kanzler entschieden, der Ukraine Schützenpanzer des Typs Marder zur Verfügung zu stellen. (mc/ps)