Die Geheimversammlung: Konklave für neuen Papst

Rom – Man könnte es kaum schöner erfinden: Wenn im Vatikan ein neuer Papst gewählt wird, zieht das viel mehr Menschen in den Bann als die 1,4 Milliarden Katholiken. Rund um die Welt fasziniert das Konklave auch Leute, die ansonsten mit der katholischen Kirche nicht viel anzufangen wissen. Die Versammlung der Kardinäle in der Sixtinischen Kapelle ist bis heute ein sehr geheimnisvolles Ritual.

An diesem Mittwoch nun ist es wieder so weit: 133 Männer in Rot entscheiden darüber, wer der 267. Pontifex in zwei Jahrtausenden Kirchengeschichte wird. Und bevor die Welt ihn kennenlernt, werden vom Balkon des Petersdoms wieder zwei berühmte Wörter auf Latein zu hören sein: Habemus Papam, wir haben einen Papst. Dann tritt der neue Mann in Weiss heraus.

Wer kann Papst werden?

Da gibt es einen grossen Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Eigentlich jeder katholisch getaufte Mann über 35, der nicht verheiratet ist. Allerdings ist es mehr als sechs Jahrhunderte her, dass ein Papst kein Kardinal war. Insofern dürfte der neue Pontifex auch dieses Mal wieder aus dem Kreis der Kirchenmänner kommen, die in der Sixtinischen Kapelle zusammensitzen.

Und wer wird es?

Gute Frage. Als Favorit – sowohl unter Experten als auch bei den Buchmachern – gilt die bisherige Nummer zwei im Vatikan, der Italiener Pietro Parolin (70). Aber alles in allem werden mehr als ein Dutzend Namen gehandelt. Die Liste wird von Tag zu Tag länger. Zudem kann es Überraschungen geben: Den Erzbischof von Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, der dann Franziskus wurde, hatte 2013 kaum jemand auf der Rechnung. Grundsätzlich gilt der Spruch: «Wer als Papst ins Konklave geht, kommt als Kardinal heraus.»

Warum heisst es Konklave?

Das Wort kommt aus dem Lateinischen. Cum clave bedeutet: mit dem Schlüssel. Sprich: eingeschlossen. Erst wenn Franziskus› Nachfolger gewählt ist, dürfen die Kardinäle wieder nach draussen. Bis dahin pendeln sie hin und her zwischen der Sixtinischen Kapelle und dem Vatikan-Gästehaus Santa Marta, wo sie übernachten. Das sind nur ein paar Hundert Meter. Es gibt einen Shuttle-Service. Einige der älteren Herren sind schlecht zu Fuss.

Wer sind die Männer, die entscheiden?

Alle Kardinäle, die noch keine 80 waren, als Franziskus am Ostermontag starb. Stand heute sind das nach zwei Absagen 133 Männer – so viele wie noch nie und eigentlich sogar zu viele. Im Prinzip gilt eine Höchstgrenze von 120. Franziskus ernannte aber so fleissig neue Kardinäle, dass es nun deutlich mehr Wahlberechtigte gibt. Wem sollte man den Zutritt in die Kapelle verweigern? Und mit welcher Begründung? Also dürfen alle hinein. Der Jüngste ist übrigens 45. Der Älteste darf mit 79 Jahren und elf Monaten gerade noch dabei sein.

Geht das heute überhaupt noch – ohne Kontakt zur Aussenwelt?

Es sollte funktionieren. Vor Beginn müssen die Kardinäle alle Smartphones und Ähnliches abgeben. Dann heisst es: Extra omnes. Alle anderen raus aus der Kapelle. Sind die Kardinäle unter sich, schwören sie Geheimhaltung. Wer dagegen verstösst, kann aus der Kirche ausgeschlossen werden. So weit kam es aber noch nie. Auch alle anderen, die in der Nähe bleiben – zum Beispiel zwei Bereitschaftsärzte -, müssen einen Eid ablegen. Ihnen ist «absolut verboten», einen Kardinal anzusprechen. Sicherheitshalber sind Störsender installiert. Es gibt kein Fernsehen, kein Radio, kein Internet. Ein Notfall-Telefon aber schon.

Wie sieht es beim Konklave drinnen aus?

Die Sixtinische Kapelle, benannt nach Papst Sixtus IV., ist wohl das schönste Wahllokal der Welt. Lassen die Kardinäle auf der Suche nach einer Eingebung den Blick schweifen, sehen sie Michelangelos «Jüngstes Gericht». Hier drängen sich normalerweise Touristen dicht an dicht. Seit ein paar Tagen wird jedoch umgebaut: zwölf Tische aus Kirschholz, ein Stuhl für jeden Kardinal. Der Marmorboden ist mit Pappe ausgelegt, die Fenster wurden verhängt. Zwei Öfen stehen auch schon: einer von 1939, einer von 2005.

Wie funktioniert das mit dem Rauch?

Im älteren der beiden Ofen werden Stimmzettel und Notizen verbrannt. Im anderen sind Kartuschen mit Chemikalien, die dem Rauch eine klare Farbe geben sollen. Schwarz bedeutet: noch niemand gewählt. Dazu werden Kaliumperchlorat, Anthracen und Schwefel verwendet. Weiss (Kaliumchlorat, Laktose und Baumharz) heisst: ein neuer Papst. Allerdings ist das nicht immer klar zu erkennen, wenn der erste Rauch aus dem Schornstein auf dem Dach dringt. Sicherheitshalber läuten bei einer erfolgreichen Wahl auch die Glocken.

Wie lange wird das Konklave dauern?

Bei den fünf Päpsten seit 1963 ging es stets eher schnell: Am zweiten oder dritten Tag war die Sache entschieden. Das letzte Mal, dass es fünf Tage dauerte, ist schon mehr als hundert Jahre her: 1922 benötigte Pius XI. 14 Wahlgänge. 2005, bei Benedikt XVI., waren es vier, 2013 fünf. Manche meinen, dass es sich dieses Mal hinziehen könnte, weil das Kardinalskollegium so international ist wie noch nie. Aber das muss nicht sein.

Wo sind die Kardinäle, wenn sie nicht in der Kapelle sind?

Im Gästehaus Santa Marta, wo Franziskus gelebt hat und auch gestorben ist. Die Appartements dort sind deutlich komfortabler als die Unterkünfte früher. Bis 1978 übernachteten die Kardinäle noch in unmittelbarer Nähe der Sixtinischen Kapelle: unter prächtigen Deckengemälden, aber in ziemlichen Bretterbuden mit Eisenbett und Nachttopf. Nicht einmal Toiletten gab es. Im Gästehaus nehmen sie nun auch die Mahlzeiten zu sich. Über Mittag sind mehrere Stunden Pause. Aussenkontakt haben sie auch in Santa Marta nicht.

Wie wird gewählt?

Streng nach Vorschrift. Jeder Kardinal bekommt einen Stimmzettel, auf den er einen Namen zu schreiben hat – und zwar nur einen einzigen. Dies soll, auch das ist festgelegt, «in möglichst verstellter, aber deutlicher Schrift» geschehen. Dann faltet er das Papier, geht mit erhobener Hand zum Altar, spricht einen Eid und lässt es von einem Silberteller in die Wahlurne gleiten. Am ersten Tag gibt es einen einzigen Durchgang, dann vormittags und nachmittags je zwei. Wenn einer zwei Drittel der Stimmen auf sich vereint, ist Schluss. Bei 133 Wählenden bedeutet das: 89 Stimmen.

Was passiert danach

Der Gewählte wird gefragt, ob er annimmt und welchen Namen er tragen will. Dann geht es in die Sakristei, auch «Kammer der Tränen» genannt. Hier kann der neue Pontifex mit seinen Gefühlen noch einmal allein sein. Und bekommt seine neuen Gewänder: von rot zu weiss. Sicherheitshalber liegen drei Grössen bereit, ebenso wie eine Stola aus Goldbrokat. Dann geloben ihm die anderen Kardinäle einzeln Gehorsam. Ein letztes Gebet noch, und dann geht es auf den Balkon des Petersdoms, zurück in die Aussenwelt: Habemus Papam. (awp/mc/ps)