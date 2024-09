Die kinderlose Katzenfrau gegen Donald Trump

Seit Monaten wird über Taylor Swifts möglichen Einfluss auf die US-Wahl spekuliert. Nun hat die Sängerin sich geäussert: Sie werde Kamala Harris wählen. Aber könnte ihr Statement tatsächlich etwas bewirken?

Es dürfte einer von Kamala Harris’ grössten Erfolgen im Zuge der TV-Debatte gegen Donald Trump gewesen sein: Nur wenige Minuten nach Ende des Schlagabtausches zwischen den beiden US-Präsidentschaftskandidaten verkündete Taylor Swift öffentlich ihre Unterstützung für die Demokratin. Auch sie habe die Debatte verfolgt, schrieb die US-Sängerin auf Instagram. Und: «Ich werde meine Stimme Kamala Harris und Tim Walz geben.»

Harris «kämpfe für Rechte und Anliegen, von denen ich glaube, dass sie eine Kämpferin brauchen, die sie verteidigt“. Sie halte Trumps Konkurrentin für eine „besonnene und begabte Anführerin» und glaube, dass «wir so viel mehr in diesem Land erreichen können, wenn wir mit Ruhe, nicht mit Chaos geführt werden». Den Post unterzeichnete sie als „Childless Cat Lady“ – und spielte damit auf eine Äusserung von Trumps Vizekandidaten J. D. Vance an, mit der er demokratische Politiker wie Harris diffamieren wollte, weil sie keine Kinder haben.

