Dieser Mann ist im Goldrausch

Jeder US-Präsident darf während seiner Amtszeit das Oval Office nach seinem Geschmack gestalten. Donald Trump setzt dabei auf Prunk und Gold, Blattgold, goldene Farben. Die Einrichtung entspricht seinem Regierungsstil.

Gold, wohin das Auge blickt: Fast acht Wochen nach seiner Rückkehr ins Oval Office hat sich US-Präsident Donald Trump dort eingerichtet. Besucherinnen und Besucher des Büros des US-Präsidenten finden Gold an jeder Ecke: goldene Rahmen um sämtliche Gemälde, goldene Figuren auf dem Kaminsims, goldene Medaillons, goldene Adler auf Beistelltischen, vergoldete Rokoko-Spiegel und selbst eine Fernbedienung für den Fernseher am Flurende ist in Gold gehüllt. Ob das alles echtes Gold ist, ist unklar, in jedem Fall glänzt es so schön.

Lesen Sie den ganzen Artikel bei DER SPIEGEL