Donald Trump ist zum zweiten Mal «Time Person of the Year»

New York – Das Nachrichtenmagazin «Time» hat Donald Trump zum zweiten Mal nach 2016 zur «Person des Jahres» gekürt. Er gesellt sich damit zu 13 anderen US-Präsidenten, die diese Auszeichnung erhalten haben, darunter auch Präsident Joe Biden.

Dem Republikaner sei bei der Präsidentschaftswahl am 5. November ein beeindruckendes politisches Comeback gelungen, schreibt das Magazin zur Begründung: «Trumps politische Wiedergeburt ist beispiellos in der amerikanischen Geschichte», schrieb das Magazin zur Begründung. «Seit er 2015 als Präsidentschaftsbewerber antrat, hat vielleicht keine Person den Lauf der Politik und der Geschichte so sehr verändert wie Trump.»

In vielen Jahren sei die Wahl eine schwierige Entscheidung, schrieb das Magazin. «Im Jahr 2024 war es das nicht.» Kurz vor der zweiten Amtszeit des Republikaners lebten «alle – von seinen fanatischsten Anhängern bis zu seinen schärfsten Kritikern – im Zeitalter von Trump».

Die Liste der «Time Person of the Year» war am Montag in der NBC-Sendung «The Today Show» bekanntgegeben worden und umfasste neben Trump auch US-Vizepräsidentin Kamala Harris, Kate Middleton, Elon Musk und Benjamin Netanjahu.

«Time» kürt seit 1927 die «Person des Jahres». Der Titel geht an Menschen, welche die Nachrichten im Laufe des Jahres am stärksten beeinflussten. Im vergangenen Jahr ging der Titel an die Pop-Sängerin Taylor Swift, davor an den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. (mc/pg)