Ein Umsturzversuch – und mitten drin Donald Trump

Washington – Der Abschlussbericht des Kongressausschusses zum US-Kapitolsturm am 6. Januar 2021 ist der Öffentlichkeit vorgelegt worden. Und er macht auf 845 Seiten klar, was nach den Anhörungen klar war: «Die zentrale Ursache des 6. Januar war ein Mann, der frühere Präsident Donald Trump.» Laut dem Bericht war Trump in krimineller Weise an einer «mehrteiligen Verschwörung» beteiligt, um die rechtmässigen Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen 2020 zu stürzen, und er unterliess es auch, seine Anhänger davon abzuhalten, das Kapitol anzugreifen.

Der Bericht wurde am Donnerstag veröffentlicht, nachdem das Gremium mehr als 1000 Zeugen befragt, 10 Anhörungen abgehalten und Millionen von Seiten an Dokumenten erhalten hatte. Die Zeugen – von vielen von Trumps engsten Helfern über die Strafverfolgungsbehörden bis hin zu einigen der Randalierer selbst – schilderten detailliert Trumps Handlungen in den Wochen vor dem Aufstand und wie seine weitreichende Druckkampagne zur Abwendung seiner Niederlage diejenigen direkt beeinflusste, die sich brutal an der Polizei vorbeidrängten und am 6. Januar 2021 die Fenster und Türen des Kapitols einschlugen.

«Die zentrale Ursache des 6. Januar war ein Mann, der ehemalige Präsident Donald Trump, dem viele andere folgten», heisst es in dem Bericht. «Keines der Ereignisse des 6. Januar wäre ohne ihn geschehen.» «Der Aufstand bedrohte die Demokratie und gefährdete das Leben der amerikanischen Gesetzgeber», so die Schlussfolgerung des neunköpfigen Gremiums.

Vier mögliche Anklagepunkte

Der Bericht verwebt die Aussagen der Zeugen und tausende Dokumente, E-Mails, Telefonaten und SMS zu einer krimireifen Chronologie – und zu einer Roadmap für Anklagen gegen Trump und seine Handlanger. Die sieben Demokraten und zwei Republikaner des Gremiums sprachen entsprechende Empfehlungen an das US-Justizministerium aus. Das Ministerium untersucht die Vorgänge separat und hat dazu einen Sonderermittler eingesetzt. Die vier möglichken Anklagepunkte sind Behinderung eines offiziellen Verfahrens, Verschwörung zum Betrug an den USA, Verschwörung zur Falschaussage und Anstiftung zum Volksaufstand.

In einem Vorwort zu dem Bericht sagt die scheidende Parlamentspräsidentin Nancy Pelosi, dass die Ergebnisse ein «klarer Aufruf an alle Amerikaner sein sollten: unsere Demokratie wachsam zu bewahren und unsere Stimme nur denjenigen zu geben, die unsere Verfassung pflichtbewusst verteidigen.» (mc/pg)