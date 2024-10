Eine anekdotische Typologie der Trump-Wähler

Amerikanische Wähler unterstützen Donald Trump aus ganz verschiedenen Gründen. Fünf Prototypen, die exemplarisch für die heterogene Anhängerschaft des Republikaners stehen.

Parteipolitische Bindungen sind in Amerika in Teilen immer noch bestimmt von soziokulturellen Milieus. Politische Grundüberzeugungen prägen das Wahlverhalten – unabhängig vom Kandidaten. Donald Trump wird daher auch von Leuten gewählt, die sich an ihm stossen.

Dem Republikaner, der über eine heterogene Wählerschaft verfügt, ist es zusätzlich gelungen, neue Wählergruppen anzuziehen und seine Partei in eine Sekte zu verwandeln, die den Personenkult zelebriert. Eine anekdotische Typologie der Prototypen des Trumpismus.

Lesen Sie den ganzen Artikel in der «Frankfurter Allgemeine»