Eurozone: Unternehmensstimmung auf tiefstem Stand seit sechs Jahren

London – Die Unternehmensstimmung in der Eurozone trübt sich immer weiter ein. Im September fiel sie auf den tiefsten Stand seit mehr als sechs Jahren. Wie das Institut Markit am Donnerstag in London in einer zweiten Schätzung mitteilte, sank der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex im Vergleich zum Vormonat um 1,8 Punkte auf 50,1 Zähler.

Das ist der tiefste Stand seit Juni 2013. Vorläufige Daten wurden nach unten korrigiert. Die wichtige Schätzgrösse für die tatsächliche Wirtschaftsentwicklung bewegt sich damit nur noch knapp über dem Stagnationsniveau. Die Marke von 50 Punkten trennt Wachstum von Schrumpfung. (awp/mc/ps)

Markit