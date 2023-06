Ex-Logitech-Chef Bracken Darrell wechselt in Kleiderbranche

Lausanne / Denver – Rucksäcke statt Computermäuse: Jetzt ist klar, wohin es den ehemaligen Chef von Logitech verschlägt. Bracken Darrell wechselt zur VF Corporation. Der US-Konzern ist bekannt für Marken wie Vans, The North Face und Timberland.

VF Corporation teilte die Ernennung Darrells zum neuen Konzernlenker am Dienstag mit. Er tritt seinen Job per 17. Juli an. Die VF Corporation war seit Dezember auf der Suche nach einem neuen Chef, nachdem CEO Steve Rendle den Konzern nach sechs Jahren verlassen hatte.

Darrell war 10 Jahre bei Logitech

Darrell hatte vergangene Woche seinen Rücktritt als CEO für Logitech bekanntgegeben, nachdem er 10 Jahre für den Konzern tätig gewesen war. In seiner Amtszeit zimmerte er aus einem Sanierungsfall ein florierendes Unternehmen.

Denn als Darrell im April 2012 zu Logitech kam, steckte der Mäuse- und Tastaturhersteller in einer tiefen Krise. Die Aktien waren nach einem Hoch von 40 Franken auf 7 Franken abgestürzt. Derzeit notieren sie bei gut 50 Franken.

Das Unternehmen hatte Trends wie Smartphones und Tablets verschlafen. Zudem häuften sich die Managementfehler, etwa bei Zukäufen. Experten rechneten damals mit einem baldigen Ende des Unternehmens. Entgegen allen Erwartungen vermochte Darrell das Ruder schnell wieder rumzureissen.

Zudem brachte er mit der von ihm beschworenen Startup-Mentalität wieder frischen Wind in die Firma und schuf Raum für Innovationen. Darrell hinterlässt seinem Nachfolger oder seiner Nachfolgerin also grosse Fussstapfen. (awp/mc/ps)