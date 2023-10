ExxonMobil und Schieferöl-Spezialist Pioneer Natural Resources über Fusion einig

Spring / Irving – Der US-Ölkonzern ExxonMobil will den Schieferöl-Spezialisten Pioneer Natural Resources übernehmen. Die beiden Unternehmen hätten eine entsprechende Vereinbarung getroffen, teilte ExxonMobil am Mittwoch in Spring (US-Bundesstaat Texas) mit. Das Gesamtvolumen der Transaktion beläuft sich einschliesslich Nettoverschuldung auf 64,5 Milliarden US-Dollar.

Die Vereinbarung ebnet den Weg für Exxons grösste Übernahme seit der Fusion mit Mobil im Jahr 1999. Aktionäre und Regulierungsbehörden müssen dem Vorhaben noch zustimmen. ExxonMobil will die Übernahme komplett mit eigenen Aktien bezahlen. Die Pioneer-Investoren sollen für jedes ihrer Papiere 2,3234 Exxon-Aktien erhalten. Basierend auf den jeweiligen Schlusskursen vom vergangenen Donnerstag ergibt sich den Angaben zufolge daraus ein Preis von 253 US-Dollar je Pioneer-Aktie, was einem Aufschlag von fast 18 Prozent entspricht.

Das «Wall Street Journal» hatte bereits im April über die sich anbahnende Milliardenübernahme berichtet. Mit dem Kauf verstärkt sich Exxon im Westen von Texas und in New Mexico, in einem grossen Ölfeld namens Permisches Becken. Der Konzern hat die Region als zentral für seine Wachstumsabsichten bezeichnet. ExxonMobil hat angesichts der angeschwollenen Energiepreise infolge des russischen Einmarschs in die Ukraine vergangenes Jahr einen Rekordgewinn von fast 56 Milliarden Dollar erzielt und ist entsprechend gut bei Kasse. (awp/mc/pg)

ExxonMobil

Pioneer Natural Resources