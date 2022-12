Gefährlicher Wintersturm legt weite Teile der USA lahm

New York – Eine arktische Kaltfront beschert den USA kurz vor den Feiertagen heftige Schneefälle und extreme Kälte. Der arktische Luftstrom zieht aktuell über weite Teile der USA hinweg und löst dramatische Temperaturstürze und Schneestürme aus. Der Nationale Wetterdienst in Buffalo bezeichnete den Feiertagssturm als ein «einmaliges Ereignis». Die Behörden haben mindestens drei Todesfälle infolge des Sturms bestätigt.

Staaten wie Wyoming, Colorado und Montana verzeichneten erhebliche Temperaturstürze, und in mehr als einem Dutzend anderer Staaten wurden am Donnerstag Werte unter Null gemessen. In mehr als der Hälfte der US-Bundesstaaten wurden für die kommenden Tage Gebiete mit zweistelligen Minusgraden vorhergesagt, und in den kältesten Regionen wurde laut Nationalem Wetterdienst mit Minusgraden unter 50 Grad gerechnet. «In den meisten Teilen des Landes werden diese Woche gefährlich kalte Bedingungen herrschen», so der Wetterdienst.

Starke Winde in Verbindung mit selbst mässigen Schneemengen könnten in Teilen des Mittleren Westens, der Grossen Seen und des Nordostens zu Schneestürmen führen.

Tausende Flüge wegen schwerem Wintersturm in den USA gestrichen

Entsprechend schwer beeinträchtigt ist der Reiseverkehr in den Vereinigten Staaten. Reisende müssen in einer der verkehrsreichsten Zeiten des Jahres mit Verspätungen und Flugausfällen rechnen. Nach über 2500 Flugstreichungen am Donnerstag wurden bis am Freitagmorgen bereits fast 3000 Flüge vom Freitag gestrichen, wie CNN mit Bezug auf FlightAware berichtet.

Die meisten Annullierungen gab es nach Angaben von FlightAware am New Yorker Flughafen LaGuardia sowie in Detroit, Seattle, Chicago, Denver und Boston.

Schneesturm ist eine «ernste» Angelegenheit

In einem Briefing des Weissen Hauses warnte Präsident Joe Biden am Donnerstag, dass der sich entwickelnde Wintersturm eine «ernste Sache» sei. «Dies ist nicht wie ein Schneetag, als Sie ein Kind waren», sagte Biden im Oval Office nach einem Briefing von Bundesbeamten.

Er ermutigte die Menschen, die lokalen Warnungen zu beachten, da die «gefährlichen und bedrohlichen» Auswirkungen des Sturms anhielten. «Wenn Sie alle Reisepläne haben, verlassen Sie diese jetzt, das ist kein Scherz», sagte Biden. (mc/pg)