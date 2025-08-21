moneycab moneycab Logo. Typografischer Schriftzug in blau und gelb.

Gericht kassiert riesige Geldstrafe für Trump und Söhne
Politik International

Gericht kassiert riesige Geldstrafe für Trump und Söhne

Gericht kassiert riesige Geldstrafe für Trump und Söhne
US-Präsident Donald Trump. (Flickr/Trump White House Archived/Official White House Photo by Shealah Craighead)
Von moneycab

New York – Ein Berufungsgericht in New York hat eine Geldstrafe von Hunderten Millionen Dollar gegen US-Präsident Donald Trump aufgehoben. Die Richter bestätigten zwar Trumps Haftung für Betrug, bezeichneten die vom Gericht in erster Instanz verhängte Geldbusse jedoch als «exzessiv» und als Verstoss gegen die US-Verfassung, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichteten. Es müsse eine neue Strafe verhängt werden.

Trump sowie seine Söhne und einige Mitarbeiter waren in dem New Yorker Betrugsprozess im vergangenen Jahr zu einer Zahlung von 454 Millionen Dollar verurteilt worden – inklusive Zinsen stieg die Summe immer weiter an. Trump hat nach Auffassung des Gerichts den Wert seiner Trump Organization jahrelang um Milliardenbeträge manipuliert, um an günstigere Kredite und Versicherungsverträge zu kommen.

Trump spricht von «totalem Sieg»
Das Berufungsgericht in New York befand nun, dass der tatsächliche Zusammenhang zwischen Gewinn und dem Schaden nicht ausreichend dargelegt worden sei. Die Strafe basiere nicht auf einer vernünftigen Schätzung.

Trump feierte die Entscheidung auf seiner Plattform Truth Social trotz der Aufrechterhaltung der Verurteilung als «totalen Sieg». Der Prozess sei eine «Hexenjagd» gewesen. Er habe grossen Respekt vor dem Gericht, das «diese rechtswidrige und skandalöse Entscheidung» aufgehoben habe.

Präsidentensohn Eric Trump stellte die Entscheidung als Sieg vor allem über die demokratische New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James dar: «Voller Sieg im Scheinverfahren gegen die Generalstaatsanwältin von New York!!! Nach fünf Jahren Hölle siegte die Gerechtigkeit!», schrieb er auf X. (awp/mc/pg)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie jetzt:
Trump will Briefwahl und Wahlautomaten abschaffen
Nächster Angriff auf die Demokratie: Trump will Stimmabgabe per Briefwahl abschaffen. (Foto: Unsplash)
18.August 2025 — 16:16 Uhr
Trump will Briefwahl und Wahlautomaten abschaffen

Washington – US-Präsident Donald Trump will mit einer Anordnung die Stimmabgabe per Briefwahl und an Wahlautomaten abschaffen. Der Republikaner kündigte auf seiner Plattform Truth Social ein Dekret an, mit dem er angeblichem Wahlbetrug ein Ende setzen will. Trump behauptet, dass die Stimmabgabe im Wahllokal mit Hilfe ausgedruckter Stimmzettel schneller und sicherer ist. Wie erfolgreich Trump […]