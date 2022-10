Gianluca di Tondo wird neuer CEO der Barilla-Gruppe

Parma – Gianluca Di Tondo, Chief Marketing Officer von Barilla, wird im April 2023 als Nachfolger von Claudio Colzani als CEO die Geschicke des Familienunternehmens leiten. Colzani stand zehn Jahre an der Barilla-Spitze und will sich einer neuen beruflichen Herausforderung stellen.

Gianluca Di Tondo hat in mehr als 25 Jahren in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie umfangreiche Erfahrungen gesammelt – sowohl im Vertrieb als auch im Marketing. Unter anderem übernahm er die globale Verantwortung für Heineken, einer Marke, die in 192 Märkten vertreten ist, mit voller Verantwortung für Gewinn und Verlust, Vision und Strategie.

Im März 2020 kam er als Group Chief Marketing Officer zu Barilla, wo er sich unter anderem für die Definition einer neuen Kategorie-Strategie für Pasta (die zur Schaffung der Barilla Al Bronzo-Linie führte), die Einführung neuer Logos für Barilla und Mulino Bianco sowie die Gründung des Barilla Acceleration Teams – ein Kompetenzzentrum für digitales Knowhow und Advanced Analytics in London – verantwortlich zeigte. Di Tondo spielte auch eine Schlüsselrolle bei der Übernahme von Pasta Evangelists, wo er Chairman of the Board wurde. (Barilla/mc/pg)