Hilti durch starken Franken erneut mit Umsatzrückgang

Schaan FL – Der Baugerätehersteller Hilti hat 2025 erneut unter dem starken Franken gelitten. Entsprechend sank der Umsatz um 2,1 Prozent auf 6,3 Milliarden Franken, wie der Liechtensteiner Konzern am Dienstag mitteilte.

Negative Währungseffekte lasteten mit 4,0 Prozentpunkten auf dem Umsatz, sodass Hilti in Lokalwährungen noch um 1,9 Prozent gewachsen wäre. Damit wurde das eigene Finanzziel von Hilti – nämlich ein Umsatzwachstum in Lokalwährungen im niedrigen einstelligen Prozentbereich – erfüllt.

Regionen sehr unterschiedlich

Regional fiel die Entwicklung sehr unterschiedlich aus: In der grössten Region Europa ging der Umsatz in Lokalwährungen um 1,9 Prozent zurück. Derweil verzeichnete Amerika ein deutliches Plus von 9,3 Prozent.

Im Raum Asien/Pazifik blieb die Entwicklung in Lokalwährungen mit minus 2,1 Prozent negativ, während die Region Osteuropa/Mittlerer Osten/Afrika mit plus 12,9 Prozent stark zulegte.

Das detaillierte Jahresergebnis wird der Konzern am 13. März bekanntgeben. (awp/mc/ps)

