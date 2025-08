Hugo Boss verdient im Halbjahr mehr – Jahresziele bestätigt

Metzingen – Der Modekonzern Hugo Boss hat im ersten Halbjahr eine Kaufzurückhaltung der Kunden zu spüren bekommen. Der Umsatz schrumpfte im Jahresvergleich um ein Prozent auf zwei Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Metzingen mitteilte. Vor allem die anhaltend schwache Verbraucherstimmung in China belastete weiterhin die Geschäfte. Allerdings lief es für das Unternehmen im zweiten Quartal etwas besser. Die Erlöse zogen dank einer höheren Nachfrage in Europa und Amerika insgesamt um ein Prozent an, wie die Metzinger weiter mitteilten.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern legte in den ersten sechs Monaten um zwei Prozent auf 142 Millionen Euro zu. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 82 Millionen Euro hängen, nach 75 Millionen Euro im Vorjahr. Die Zahlen fielen besser aus als von Analysten erwartet. Die Prognose für das laufende Jahr bestätigte das Unternehmen. (awp/mc/ps)

Hugo Boss Group