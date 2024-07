Vier Tage lang haben die Republikaner Donald Trump gehuldigt. Szenen eines Parteitages, auf dem hinter der eigenen radikalen Ideologie der Rest Amerikas verschwindet.

Wenn man eintaucht in diese Welt, vier Tage lang wenig anderes sieht als die Kongresshalle und den Vorplatz mit dem übergrossen «TRUMP2024»-Aufsteller, wenn man vor der Bühne durch ein in Stuhlreihen aufgeteiltes Amerika läuft, vorbei an Arizona, Ohio, Rhode Island, wird man ein Gefühl nicht los: This is it. So fühlt sich die Zukunft der Vereinigten Staaten an, so wird sie klingen und aussehen.

