Equinix stellt virtuelle Netzwerkdienste für die Platform Equinix vor

Zürich – Equinix, Inc. (Nasdaq: EQIX), der globale Anbieter von Interconnection– und Rechenzentrumsdienstleistungen, hat mit der Vorstellung seiner Network Edge-Dienste die nächste Phase in der Entwicklung der Platform Equinix® eingeläutet. Bei Network Edge handelt es sich um eine Produktinnovation, die es Unternehmen ermöglicht, Netzwerke durch den Einsatz anbieterübergreifender Network Functions Virtualization (NFV) innerhalb weniger Minuten virtuell zu modernisieren und digitale Lieferketten der jeweiligen Anbieter über Equinix anzubinden.

Network Edge wurde entwickelt, um die digitale Transformation in globalen Unternehmen weiter zu beschleunigen. Das Produkt bietet Unternehmen eine neue Möglichkeit, Netzwerkdienste auf der globalen Interconnection-Plattform von Equinix ohne ein physisches Rechenzentrum oder andere Hardwareanforderungen bereitzustellen. Als zusätzliche Option innerhalb des Equinix Portfolios an physischen und virtuellen Interconnection-Diensten, unterstützt Network Edge Unternehmen dabei, ihre Investitionskosten zu senken und IT- und Netzwerkdienste weltweit zu skalieren. Dies geschieht durch die virtuelle Bereitstellung einer einsatzfähigen digitalen Infrastruktur.

Network Edge wird als breite Auswahl anbieterübergreifender virtueller Netzwerkdienste angeboten und ermöglicht es Kunden, Netzwerk-Anwendungen und Sicherheitsvorrichtungen in Echtzeit aus einem grossen Angebot branchenführender Hersteller wie Cisco, Juniper Networks und Palo Alto Networks auszuwählen, zu konfigurieren und zu verbinden. Durch die engere Anbindung nahtloser und extrem latenzarmer Netzwerkdienste an Endbenutzer, Clouds und wichtige Ökosysteme an mehreren Standorten, trägt Network Edge auf kosteneffiziente Weise zu einer erheblichen Netzwerkoptimierung bei.

Network Edge ist zudem standardmässig in den globalen On-Demand- und Software-basierten Verbindungsservice Equinix Cloud Exchange Fabric™ (ECX Fabric™) integriert. Durch den gemeinsamen Einsatz von Network Edge und ECX Fabric können Kunden virtuelle Edge-Geräte bereitstellen und mit Clouds und Netzwerkanbietern in neuen globalen Märkten verbinden. Hierdurch erreichen sie potenziell Tausende neue Geschäftspartner auf der ganzen Welt. Dies ermöglicht es Unternehmen, an allen relevanten Schnittstellen präsent zu sein und sich dort mit beliebigen Partnern zu verbinden sowie alle Dienste zu integrieren, die für ihr Unternehmen wichtig sind.

Highlights

Im Zuge der digitalen Transformation globaler Unternehmen benötigen diese für den langfristigen Geschäftserfolg moderne globale IT-Infrastrukturen in der unmittelbaren Nähe digitaler Dienste. Auch sind sie auf ein hohes Mass an Datensicherheit und die Fähigkeit angewiesen, sich weltweit mit mehreren Partnern in verschiedenen Business-Ökosystemen zu verbinden.

Network Edge erlaubt es Unternehmen, virtuelle Netzwerkdienste innerhalb der Equinix International Business Exchange™ (IBX®)-Standorte bereitzustellen, ohne dass vorab Investitionskosten für zusätzliche Ausrüstung und Infrastruktur anfallen. Network Edge ist darüber hinaus mit bestehenden physischen Infrastrukturen auf der Platform Equinix kompatibel, was in einer weiteren Beschleunigung der globalen Entwicklung hin zum Digital Business resultiert.

Network Edge-Kunden können frei aus einer Vielzahl virtueller Netzwerkdienste verschiedener Anbieter wählen. Zu den derzeit verfügbaren Network Edge-Geräten zählen die Cisco® Cloud Services Router 1000v, Juniper® vSRX Virtual Firewall und Palo Alto Networks® VM-Series Firewall. Diese werden in der nahen Zukunft um zusätzliche Edge-Geräte auf der Platform Equinix erweitert, einschliesslich Cisco SD-WAN.

Network Edge ist für spezielle digitale Geschäftsanwendungen optimiert, darunter beispielsweise:

Cloud-to-Cloud-Routing – Mit zunehmender Akzeptanz der Cloud haben sich inzwischen auch Cloud-übergreifende Anwendungen etabliert. Um Daten von einer Cloud zur anderen möglichst schnell zu übertragen, können via Network Edge bereitgestellte virtuelle Router Daten nahtlos und mit extrem geringer Latenz zwischen zwei Clouds weiterleiten.

Migration von einer Cloud in eine andere – Durch die Bereitstellung eines virtuellen Routers über Network Edge lässt sich eine private Verbindung zwischen zwei Clouds herstellen. Dies ermöglicht höhere Übertragungsraten beim Transfer grosser Datenmengen von einer Cloud in eine andere für Backups, Migrationen oder Analysen.

Hybrid Cloud-Firewall – Um Netzwerke mit öffentlich zugänglichen Endpunkten – d.h. in öffentlichen Clouds gehostete öffentlich zugängliche Anwendungen – zu schützen, können mittels Network Edge virtuelle Cloud-Firewalls innerhalb weniger Minuten bereitgestellt werden. Mit Network Edge lassen sich darüber hinaus auch virtuelle Firewalls in Verbindung mit physischen Firewalls aufsetzen.

Branch-to-Cloud SD-WAN – Um die digitale Transformation lokaler Standorte zu beschleunigen, wird Network Edge in der nahen Zukunft die Möglichkeit bieten, in kürzester Zeit Interconnection-Hubs über Equinix aufzubauen. Hierdurch wird die Konnektivität zwischen Standorten, Cloud-Providern, SaaS-Providern und Tausenden potenziellen Geschäftspartnern über ECX Fabric optimiert.

(Equinix/mc/ps)

Über Equinix

Equinix, Inc. (NASDAQ: EQIX) verbindet führende Unternehmen mit ihren Kunden, Mitarbeitern und Partnern über seine Hochleistungsrechenzentren mit dem weltweit grössten Interconnection-Angebot. Bei Equinix kommen Unternehmen in 52 Märkten auf fünf Kontinenten zusammen, um neue Geschäftsmöglichkeiten wahrzunehmen, ihren Erfolg zu steigern und IT- und Cloud-Strategien auszubauen. In einer digitalen Wirtschaft, in welcher Geschäftsmodelle von Unternehmen zunehmend miteinander verflochten sind, ist Interkonnektivität der Schlüssel zum Erfolg. Equinix betreibt weltweit die einzige Interconnection-Plattform und schafft somit neue Möglichkeiten, die einzig entstehen wenn Unternehmen zusammenkommen. Weitere Informationen zu Equinix sind online abrufbar unter https://de.equinix.ch/.

Firmeninformationen zu Equinix in der Schweiz bei monetas

Aktienkurs bei Google