IRC ist Mitgründer von neuem Relocation-Verband GARP

Berlin – In Deutschland sind rund 130 Relocation-Dienstleister tätig, die gemeinsam einen zentralen Beitrag zum internationalen Fachkräfte-Transfer leisten. Da es bislang allerdings noch keine gemeinsame organisatorische Vertretung ihrer Interessen gibt, gründet IRC gemeinsam mit fünf anderen Relocation-Agenturen den Verband GARP (German Association of Relocation Professionals), der am 20.04.2023 seine Arbeit aufnimmt.

Der Verband ist ein freiwilliger Zusammenschluss von Relocation-Agenturen sowie Privatpersonen und Unternehmen mit Bezug zur Relocation-Branche. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Zusammenarbeit von Relocation-Agenturen auf nationaler Ebene zu fördern, gemeinsame Interessen zu vertreten und zu kommunizieren, Branchenstandards auszuarbeiten und Wissen auszutauschen.

Dabei arbeitet der Verband unabhängig, überparteilich und demokratisch. Jeder Interessierte aus der deutschen Relocation-Branche ist herzlich eingeladen, im Verband mitzuarbeiten.

Ansprechpartner für Unternehmen, Privatpersonen und Behörden

Darüber hinaus umfasst der Verbandszweck die Öffentlichkeitsarbeit, die Ausarbeitung von Branchenstandards und die strategische Ausrichtung der Branche.

„Vor allem der verbandsinternen Professionalisierung kommt eine große Bedeutung zu“, so IRC-Geschäftsführer Niklas Almerood. „Durch eine Standardisierung von Aus- und Weiterbildungsangeboten können wir eine höhere Qualität unseres Angebots erzielen. Weiterhin entstehen so Vergleichsmechanismen, die mehr Transparenz für unsere Kunden schaffen.“ Ein weiterer Vorteil der professionell gemanagten und standardisieren Dienstleistungen wird darin bestehen, den internen Wettbewerb zu senken und verbindliche Qualitätsmerkmale zu definieren. So kann das Ansehen der Branche nach außen gestärkt werden und weiterhin können auch Jobbeschreibungen vereinheitlicht und aussagekräftiger gemacht werden.

Der Verband GARP wird zukünftig eine wichtige Rolle in der Relocation-Branche spielen und als Ansprechpartner für Unternehmen, Privatpersonen und Behörden fungieren. Die Mitglieder des Verbands werden von den Vorteilen einer professionell organisierten und standardisierten Branche profitieren, was wiederum zu einem starken Ruf der Relocation-Branche in der Öffentlichkeit führen wird. (IRC/mc/hfu)