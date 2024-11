Jon Stewart sendet wütende Botschaft an Meinungsforscher

Washington – US-Comedian Jon Stewart hat während seiner Berichterstattung über die US-Wahl, bei der Donald Trump über Kamala Harris siegte, eine unverblümte Botschaft an die Meinungsforscher gerichtet.

Stewart beendete seine Ausgabe der Daily Show am Wahltag um Mitternacht Eastern Time und nutzte seine Schlussbotschaft, um Meinungsforscher zu kritisieren, die während des gesamten Wahlkampfs einen knappen Sieg von Harris vorausgesagt hatten. «Die Wahl ist noch nicht ganz entschieden. Wir wissen nicht genau, wie die Ergebnisse ausfallen werden. Unsere Zeit läuft ab. Ich möchte allen Meinungsforschern, den Wahlforschern, ganz schnell eine Nachricht schicken: ‹Leck mich’“, sagte der Komiker.

«Ich will nie wieder etwas von euch hören, verdammt. Nie wieder. Ich will nie wieder hören: ‹Wir haben das Überkorrekturvideo mit den Wählern korrigiert!› Sie wissen einen Scheiss über einen Scheiss, und Sie sind mir egal», sagte Stewart in einer bissigen Tirade.

Here's how Jon Stewart closed out Tuesday night's live Daily Show election special. pic.twitter.com/Rex0kXQWfk — LateNighter (@latenightercom) November 6, 2024

Obwohl er sichtlich frustriert war, versuchte Stewart, die Sendung mit einer positiven, wenn auch ernüchternden Botschaft zu beenden.

Der 61-Jährige sagte: «Seht, seht, seht. Hier ist die Sache. Wir wissen, dass wir eigentlich gar nichts wissen und dass wir nach dieser Wahl alle möglichen Erklärungen darüber abgeben werden, was dieses Land ist und was diese Welt ist. Und die Wahrheit ist, dass wir nicht wirklich etwas wissen werden. Und wir werden den Anschein erwecken, als sei dies die Endgültigkeit unserer Zivilisation. Wir werden alle morgen früh aufwachen und wie wild arbeiten müssen, um die Welt an den Ort zu bringen, an dem wir sie gerne hätten. Und ich möchte nur darauf hinweisen, dass die Lehren, die unsere Experten aus diesen Ergebnissen ziehen, die sie mit Sicherheit verkünden werden, falsch sein werden.»

Stewart zeigte dann eine Montage anderer schlecht gealterter Verlautbarungen, die von Politikern und Experten nach den letzten US-Wahlen abgegeben wurden, wie etwa der Niedergang von Trump und das Ende des Rassismus.

«My point is this: F***!“, rief Stewart. «Aber das ist nicht das Ende. Ich verspreche euch, das ist nicht das Ende. Wir müssen uns neu gruppieren und wir müssen weiter kämpfen und weiter Tag für Tag daran arbeiten, eine bessere Gesellschaft für unsere Kinder in dieser Welt zu schaffen.» (mc/pg)